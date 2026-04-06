نامه رییس سازمان حفاظت محیط زیست به دبیر اجرایی محیط زیست سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دبیر اجرایی محیط زیست نامه ای را نوشت و نسبت به پیامدهای محیط زیستی حملات وحشیانه به نیروگاههای صلح آمیز هسته ای کشور هشدار داد.

متن نامه شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دبیر اجرایی محیط زیست سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«دبیر محترم اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

اینگرید آندرسن

پیرو مکاتبات قبلی، پیش‌ و پس از شروع تجاوز غیرقانونی دو رژیم قانون شکن ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص ابعاد خطرناک محیط زیستی این اعمال تجاوزکارانه، با تاسف و نگرانی عمیق مایلم به اطلاع برسانم که در طول ایام این قانون شکنی بین المللی آشکار و در ادامه سایر جنایات جنگی ارتکابی، این دو رژیم تاکنون ۷ حمله هوایی علیه تأسیسات اتمی صلح آمیز هسته ای انجام دادند که از این میان ۳ نوبت نیروگاه هسته ای بوشهر مورد تهاجم قرار گرفته است.

شما نیک مطلعید که هر گونه اقدام نظامی علیه مجموعه های فعال هسته ای تحت تمام قوانین جهان متمدن و مقررات آژانس انرژی اتمی اکیدا ممنوع بوده و می تواند منجر به نتایج فاجعه بار ناشی از نشت و تشعشع مواد هسته ای گردیده و آسیب پایدار و غیرقابل بازگشت به محیط زیست وارد نماید.

چرخه حیات طبیعی و محیط زیست در دو پهنه بسیار مهم آبی جهان، خلیج فارس و دریای عمان، سال هاست که در اثر حضور نیروهای نظامی فرامنطقه ای در معرض آسیب بوده است و کل منطقه غرب آسیا در بیش از یک ماه گذشته از لشگرکشی و تجاوز نظامی غیرقانونی این دو رژیم به شدت آسیب دیده است که تخمین های کارشناسان آن را در مدت دو هفته ابتدایی جنگ، معادل رد پای کربن ۶۰ کشور برای یک سال تخمین زده اند، متاسفانه نهادهای بین‌المللی حافظ صلح، امنیت و محیط زیست جهانی تاکنون حتی از محکوم کردن این تجاوز نظامی غیرقانونی امتناع نموده و در عوض محکوم کردن صریح و روشن متجاوز در بالاترین تلاش های خود صرفا به ابراز نگرانی پرداخته اند اما در جایی که تأسیسات اتمی صلح آمیز نه تنها تهدید می شوند که مورد هجوم بی محابا قرار می گیرند، سکوت و بی عملی، همراهی با متجاوز و خیانت به آرمان ها و اصول جهان متمدن محسوب شده و نابود کننده اعتماد کشورها به نهادهای بین المللی بویژه نهادهای مسئول در برابر محیط زیست خواهد شد.

بدین وسیله ضمن تشکر از بیانیه اولیه صادره، درخواست می شود به صورت فوری ضمن محکوم کردن صریح و روشن این تجاوزات، اقدامات فوری در خصوص تشکیل جلسات اضطراری جهت ممانعت از تشدید آسیب های محیط زیستی در منطقه و نیز الزام متجاوزین به توقف جنایات جنگی به عمل آورید.»