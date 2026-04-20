انصاری: گوزن زرد ایرانی گونه با ارزش باید صیانت شود

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح دوشنبه، در جریان سفر خود به استان آذربایجان غربی، در بازدید از مجتمع تحقیقاتی رشکان واقع در پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از تمامی طرحهای نوآورانه و همکاریهای بینبخشی که با هدف نجات دریاچه ارومیه انجام میشود، حمایت خواهد کرد.
وی ضمن دریافت گزارشهای جامع از روند فعالیتهای مرکز آیندهپژوهی، بر اهمیت اتخاذ نگاه پیشنگرانه و راهبردی برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی این پهنه آبی تأکید کرد.
هدف اصلی این بازدید، بررسی دقیق فعالیتهای «مرکز آیندهپژوهی دریاچه ارومیه» و «مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی» و آشنایی با دستاوردهای علمی این مراکز بود.
این بازدید در شرایطی انجام شد که احیای دریاچه ارومیه همچنان یکی از اولویتهای استراتژیک کشور محسوب میشود و حضور مسئولان ارشد در این مراکز تحقیقاتی، نشاندهنده توجه ویژه به جنبههای علمی و آیندهنگرانه در مدیریت این بحران زیستمحیطی است.
حضور معاون رئیس جمهور در مزار شهدای باغ رضوان ارومیه
شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر خود به استان آذربایجان غربی، همچنین با حضور در مزار شهدای باغ رضوان ارومیه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با نثار گل و قرائت فاتحه با آرمانهای آنان تجدید میثاق کرد.
وی در این مراسم با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای شهدا، عزت و اقتدار کنونی کشور را مدیون فداکاریهای آنان دانست و بر لزوم پاسداشت یاد و خاطره آنان تأکید کرد.
در این مراسم که با حضور رضارحمانی استاندار، حجت جباری مدیر کل حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولان استانی و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.
تاکید معاون رئیس جمهور بر توسعه درختکاری و کاشت نهال
در ادامه شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر خود به استان آذربایجان غربی، بر توسعه درختکاری و کاشت نهال در این استان تاکید کرد.
در این دیدار، توسعه درختکاری در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت و همچنین نهالهایی به یاد شهدا کاشته شد.
شینا انصاری معاون رئیسجمهور، برنامههای درختکاری را از اولویتهای زیستمحیطی کشور عنوان کرد و با اشاره به جایگاه، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای محیط زیست، این اقدامات را ادامهدهنده راه آنان دانست.
