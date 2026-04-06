راه پیشرفت ایران اسلامی، احیای روحیه‌ انقلابی است

علیرضا رحمتی پژوهشگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع که از شهر موشکی تا حسینیه اعظم زنجان برای متجاوزان خطرناک‌تر است، گفت: در روز یازدهم فرودین 1405 تصاویری از حمله ددمنشانه تروریست‌های صهیونیست به حسینیه اعظم زنجان، دل هر دلداده به سیدالشهدا و حضرت ابالفضل العباس(ع) به درد آمد. مکانی که هر سال روز تاسوعایی شبیه روز اربعین کربلا معلی دارد. خیل عظیم عشاق به آن سرازیر شده و به صورت جمعی به سوگواری می‌پردازند.

وی افزود: مکانی که قدمتی بیش از یک قرن یعنی حدودا 30 سال بیشتر از کل تاریخ رژیم صهیونیستی. این اتفاق سوالی را برای همگان ایجاد می‌کند که این مکان چه اهمیتی برای دشمن دارد که مورد اصابت قرار می‌گیرد؟ اهمیت این مکان همانند امامزاده سبزه قبا دزفول برای اهالی شهر بسیار بالاست. تخریب نماد دو واکنش می‌تواند به دنبال داشته باشد؛ واکنشی احساسی صرف مبنی به راه و اندوه منفعل که در نهایت از آن خروجی حادث نمی‌شود.

وی یادآور شد: واکنش بعد تلاش برای ساخت مجدد برای اینکه به روز مورد نظر (نسبت به حسینه اعظم روز تاسوعا) برسد. اما این ساخت مدل متفاوتی دارد؛ در عین تلاش جهت ساخت مجدد، حس انتقام در تک تک آجرها نهادینه می‌شود و نسل‌های بعدی نیز از این حادثه یاد خواهند کرد.

رحمتی گفت: این مدل دوم از نوع انتظار مجاهدانه است که خدا وعده داده است که فَضَلَ اللهُ المُجاهِدینَ عَلَی القاعِدینَ اَجرًا عَظیمًا؛ این حرکت یک پیشرفت اجتماعی است. تاجایی که امام شهید در دیدار خانواده‌های شهدای هفت تیر در سال 1395 گفتند راه پیشرفت ایران اسلامی، احیای روحیه‌ انقلابی و احیای روحیه‌ مجاهدت است یا جای دیگری این مسئله را بیان می‌کند که معنای بسیج توأم کردن ایمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، نه صرفاً عمل شخصی.

وی افزود: از نظر اسلام، ایمان مجرد از عمل، یک حداقل است. ایمان کامل و ایمان حقیقی آن ایمانی است که با جهاد در میدان عمل همراه باشد. پس با توجه به شناختی که از اهالی زنجان و قوم ترک عزیز کشور سراغ داریم، آن‌ها مصداق بارز بسیجیان مجاهد در میدان هستند. شاید همین مسئله روحیه والای این قوم دلاور است که سبب آسیب زدن به یکی از مهم‌ترین نمادهای دینی آن‌ها شده است.

این پژوهشگر گفت: شاید دشمن چنین تصور کرده است که می‌تواند آن را منفعل کند؛ یعنی آن را از حالت مجاهدین در میدان به قاعدین اندوهگین تغییر دهد. اما این شهرهای موشکی نقطه زن با سوخت هسته‌ای حب الحسین(ع) تاجایی ادامه خواهند داد که سازه‌ای سالم برای دشمن باقی نماند و بفهمد که سزای هتک حرمت به نماد دینی را بفهمد.