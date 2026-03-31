کتابخانه سیدالشهدا(ع) حسینیه اعظم زنجان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی و تخصصی سیدالشهدا(ع) حسینیه اعظم زنجان که شامل مجموعهای بینظیر از کتابهای تخصصی و قدیمی با موضوع امام حسین (ع) بود، صبح امروز (سهشنبه 11 فروردین 1405) در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، تخریب شد. در این حمله، بخشهایی از گنبد و مناره نیز آسیب دید.
کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) با زیربنای 1000 مترمربع، بخشی از مجموعه فرهنگی حسینیه اعظم زنجان است که پس از واگذاری حق انتفاع فضای موجود به نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در سال 1389 تأسیس شد. این کتابخانه پس از افتتاح، برای نخستینبار در کشور، اقدام به راهاندازی بخش ویژه امام حسین شناسی کرد که پس از آن، کتاب، منابع و نسخههای کمیاب ایرانی و خارجی پیرامون زندگی، سیره و شخصیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از سوی مردم و خیرین به این کتابخانه اهدا و مجموعه کمنظیری ایجاد شد.
این کتابخانه با دارا بودن بخشهای کودک، امام حسین شناسی، زنجانشناسی، مخزن اصلی، منابع کمک درسی، نشریات، سالنهای مطالعه آقایان و بانوان و نمازخانه، با نزدیک به هزار عضو فعالیت میکرد. کل منابع موجود در کتابخانه بیش از ۳۵ هزار جلد، ازجمله 15491 جلد در بخش امام حسین شناسی و ۴۲۸۳ در بخش کودک بود.
