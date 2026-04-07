مسجد خرمشهر، ملبس به لباس خدمت جهادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام جنگ رمضان و در راستای حمایت از جهادگران خط مقدم، مسجد خرمشهر موزه دفاع مقدس با تصمیم مسئولین، به آشپزخانه و مرکز توزیع پشتیبانی نیروهای جهادی تبدیل شد. این اقدام با هدف تأمین نیازهای غذایی رزمندگان در مناطق عملیاتی صورت گرفته است.

مکان این مسجد موزه که پیش از این به عنوان یک مرکز فرهنگی و تاریخی، آرام و بی‌صدا در شهر باقی مانده بود، اکنون با رویکردی جدید در خدمت اهداف جهادی قرار گرفته است. این تغییر کاربری، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و ظرفیت‌های پنهان اما ارزشمند اماکن فرهنگی و مذهبی در شرایط بحرانی است.

این اقدام، یادآور نقش محوری مساجد در دوران دفاع مقدس و توانایی آن‌ها در بسیج نیروها و منابع برای پشتیبانی از جبهه‌ها است. «مسجد جای مردم است» و این بار، مسجد موزه خرمشهر، بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند.

علاقه‌مندان و حامیان می‌توانند برای استفاده از شرایط و فضای این مسجد به میدان ونک، باغ موزه دفاع مقدس مراجعه کنند.