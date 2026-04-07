تسلط برتمام منطقه، توسط بزرگترین ارتش جان فدای دنیا

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، یادداشت مهمان، علی‌علویان، نویسنده: در اوج بحران جنگ هشت ساله در سال ۱۳۶۵ و قبل ازعملیات کربلای ۵، یعنی همان سال‌هایی که ۶۴ کشور دنیا و در راس آنها آمریکای شیطان‌صفت با مدرن‌ترین تجهیزات نظامی روز دنیا به کمک ارتش بعث صدام آمده بودند، فرماندهان جنگ برای مقابله با دشمن فراخوان جذب نیرو دادند که متعاقب آن۱۰۰ هزار نفر نیروی بسیجی مخلص و آماده رزم در قالب سپاهیان حضرت محمد (ص) ثبت نام و عازم جبهه شدند.

جان فدایان ایرانی در کربلای ۵ آنچنان مردانه و جانانه جنگیدند، که هم ماشین جنگی صدام منهدم شد و هم معادله میدان نبرد و سرنوشت جنگ نیز به نفع ایران تغییر یافت.

و امروز پس از گذشت ۴۰ سال از آن روزهای حماسه‌ساز و متعاقب تهدید دشمن آمریکایی‌صهیونیستی به انجام حمله زمینی برای تصرف چهار جزیره همیشه ایرانی برای تسلط بر تنگه هرمز، قریب ۱۰ میلیون نفر (تا زمان تنظیم این متن) جان فدای ایران شده اند و آماده نبرد با دشمن.

من اطمینان دارم اگر دشمن مرتکب چنین حماقتی بشود واین نبرد رخ بدهد نتیجه اش فارغ از شکست قطعی دشمن و حفظ برتری ما در خلیج همیشه فارس؛ تسلط بر تمام منطقه توسط بزرگترین ارتش جان فدای دنیاست.

سخن ما به دشمن، همان سخن غرور آفرین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است : «بیایید ما منتظر شماییم» ما دلمان بی‌قرار است برای اینکه درهای جهنم را به روی پیغمبر کشان و کودک کشان دنیا باز کنیم.

انا من المجرمین منتقمون