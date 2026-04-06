«ساعت ۲۵» روی آنتن شبکه رادیویی و تلویزیونی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برنامه، برنامه تلویزیونی «ساعت ۲۵» با اجرای اسماعیل باستانی، ۲ روز پایانی هفته ساعت ۱۲ بامداد مهمان آنتن شبکه رادیویی و تلویزیونی تهران می‌شود.

این برنامه که به مناسبت نوروز ۱۴۰۵ در ۳ بخش موسیقی خاطره، موسیقی علمی و تیتراژهای خاطره‌انگیز به تهیه‌کنندگی محمود محمودی تولید شده است در ادامه روند پخش خود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته میزبان مخاطبان خواهد بود.

بخش اول این برنامه با عنوان موسیقی خاطره شامل گفتگوی اسماعیل باستانی با سیدمحسن حسینی خواننده ارکستر سمفونیک درباره موسیقی‌های خاطره انگیز است.

در این بخش، اسماعیل باستانی هرشب یک قطعه از موسیقی‌های ملی میهنی همچون «ای ایران» غلامحسین بنان، «سپیده» محمدرضا شجریان، «ایران جوان» شهرام ناظری و… را به مخاطبان تقدیم می‌کند.

در بخش دوم، سید محسن جلیلی آهنگساز و پژوهشگر برای اولین بار به تحلیل و بررسی موسیقی علمی خواهد پرداخت.

مخاطبان در بخش سوم برنامه تلویزیونی «ساعت ۲۵» تماشاگر، گفتگوی یاحا کاشانی ترانه‌سرا با یکی از خوانندگان تیتراژهای خاطره‌انگیز می‌شوند.

بازپخش برنامه تلویزیونی «ساعت ۲۵» روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۰ از شبکه رادیویی و تلویزیونی تهران خواهد بود.