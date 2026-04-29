«ساعت ۲۵» ویدئوکست شد؛ پخش همزمان با روز خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «ساعت ۲۵» به کارگردانی مجتبی گلستانی، تهیهکنندگی محمود محمودی و با میزبانی و سردبیری اسماعیل باستانی پس از گذشت هفت سال به آنتن تلویزیون بازگشت که ویژهبرنامههای آن امشب، چهارشنبه ۹ اردیبهشت به مناسبت ولادت امام رضا (ع) و پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت با محوریت روز ملی خلیج فارس راهی آنتن میشود.
«ساعت ۲۵» به عنوان یک برنامه تخصصی در حوزه موسیقی، شعر و ترانه تولید شده است که اجرای فصل ابتدایی آن را محمودرضا قدیریان و فصل دوم آن را امیرحسین مدرس برعهده داشتهاند.
سومین فصل این برنامه تولید شده در گروه اجتماعی شبکه تهران و با اجرای اسماعیل باستانی در فضایی متفاوت نسبت به دو فصل پیشین و در قالب ویدئوکست روی آنتن میرود.
در «ساعت ۲۵» اهالی موسیقی و ادبیات به نقد، تحلیل و بررسی آثار این عرصه میپردازند از جمله محسن جلیلی با تکیه بر جایگاه موسیقی علمی در زندگی امروز، سید محسن حسینی با مروری بر آثار خاطرهانگیز موسیقی ایران، امیرحسین سمیعی با تحلیل وضعیت موسیقی در ایران و جهان، کوروس احمدی با تکیه بر جایگاه شعر کلاسیک در موسیقی ایرانی و پاپ، یاحا کاشانی با نقد ترانه معاصر و علیرضا سعیدی به عنوان خبرنگار و راوی تاریخ شفاهی موسیقی ایران از جمله مهمانان این برنامه هستند.
این برنامه با هدف نگاهی جدیتر به حوزه موسیقی تلاش میکند تا مانند گذشته به صورت تخصصی این هنر را به مخاطب خاص و عام خود، بهتر و دقیقتر معرفی کند.
اولین پخش «ساعت ۲۵» به صورت یک ویژهبرنامه ۱۶ قسمتی در نوروز ۱۴۰۵ راهی شبکه تهران شد و پس از آن هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۴ بامداد از شبکه تهران پخش میشود.
