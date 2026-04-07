به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کاظمی دینان مدیر شبکه رادیویی ایران با تسلیت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد: یاد و خاطره حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) به عنوان نماد شجاعت، مقاومت، امید و ایستادگی در برابر دشمنان، همچنان الهام‌بخش ایران اسلامی است و شبکه رادیویی ایران برای پاسداشت مقام شامخ ایشان، ویژه‌برنامه‌هایی متنوع را تدارک دیده است.

وی اظهار کرد: حضرت امام خامنه‌ای (ره) شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر ایران بود که با ایمان، شجاعت و نگاه راهبردی خود، ملت ایران را در مسیر مقاومت، عزت و سربلندی هدایت کرد.

مدیر شبکه رادیویی ایران افزود: در سال‌هایی که کشور با فشارها، تهدیدها و جنگ‌های ترکیبی پیچیده دشمنان روبه‌رو بوده است، اندیشه و رهبری حکیمانه ایشان الهام‌بخش ملت ایران بوده و امروز نیز این مسیر همچنان ادامه دارد.

کاظمی دینان با اشاره به رسالت رسانه‌ها در این شرایط گفت: رسانه‌ها وظیفه دارند در چنین مناسبت‌هایی، با بازخوانی ابعاد شخصیتی و اندیشه این رهبر شهید، نسل‌های مختلف جامعه را با آرمان‌ها و اندیشه‌های او آشنا کنند.

وی با معرفی ویژه برنامه‌های این شبکه بیان کرد: در همین راستا شبکه رادیویی ایران ۲ ویژه‌برنامه مختلف را برای گرامیداشت چهلمین روز شهادت ایشان تدارک دیده است. برنامه «چله عاشقان» چهارشنبه ۱۹ فروردین از ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه رادیویی ایران پخش می‌شود و در آن با حضور کارشناسان و روایت‌هایی از همراهان آن رهبر شهید، به بررسی ابعاد شخصیتی و مردمی حضرت امام خامنه ای (ره) پرداخته خواهد شد.

مدیر شبکه رادیویی ایران افزود: همچنین ویژه‌برنامه «امام شهید» روز پنجشنبه ۲۰ فروردین از ساعت ۸:۲۵ صبح روی آنتن شبکه رادیویی ایران می‌رود که در آن اندیشه‌ها، سیره مدیریتی و نقش تاریخی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در تقویت روحیه مقاومت و امید در جامعه و ارتقای جایگاه ایران در نظام بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین گزارشگران شبکه ایران نیز با حضور در مراسم های این روز، احساسات ملت بزرگ ایران نسبت به رهبر شهیدشان را منعکس خواهند کرد.

کاظمی دینان در پایان تأکید کرد: رادیو ایران تلاش می‌کند با تولید برنامه‌های اثرگذار، یاد و راه رهبر شهید انقلاب اسلامی را زنده نگه دارد و پیام مقاومت و امید را به گوش مخاطبان برساند.