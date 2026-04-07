مینا نیکانیک تهیه‌کننده رادیو تهران با اشاره به انگیزه خود برای حضور فعال تر در شرایط جنگی به خبرنگار مهر گفت: هیچ وقت نتوانسته ام در اتفاقات آدم منفعلی باشم، در این شرایط هم حداقل تلاش کردم تا بتوانم در جبهه رسانه، هر چند کم و کوچک، یک گوشه کار را برعهده بگیرم.

وی اضافه کرد: در این روزها، ساعت‌ها برنامه تولیدی و زنده داشته ایم، اما خوشحالم از اینکه در این راه فعالیت می کنم. هر وقت خسته و بی‌خواب می‌شوم، به خودم یادآوری می‌کنم که تجدید قوا بعد از پیروزی، طعم بسیار دلنشین‌تری دارد.

این تهیه کننده با تأکید بر رویکرد محتوایی برنامه‌هایش گفت: بیشتر سعی کردیم محتوای برنامه‌ها امیدبخش باشد و جریان زندگی مردم را که واقعاً با امید در شهر تهران زندگی می‌کنند، منتقل کنیم. گزارش‌های زنده گزارشگران، پای ثابت برنامه‌های ما هستند. آنها هر شب در تجمعات و کاروان‌های خودرویی حضور پیدا می‌کنند و تلاش دارند این حضور را انعکاس دهند تا ما چه به صورت زنده و چه به شکل تولیدی، آن را پخش کنیم.

تلفیق اطلاع‌رسانی با فرهنگ و ادبیات پایداری

نیکانیک در ادامه به تنوع محتوایی برنامه‌ها اشاره و بیان کرد: در بخش‌های فرهنگی و سیاسی، هم به شعار سال می‌پردازیم و هم اخبار جنگ را به‌طور لحظه‌ای پخش می کنیم. یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه، ارتباط با نویسندگان، شاعران و اهالی قلم است. تلاش می‌کنیم مخاطبان را با ادبیات پایداری که برای جنگ تولید شده، آشنا کنیم، شعرها و مطالب مخاطبان را در رادیو بخوانیم و کتاب‌هایشان را معرفی کنیم. همچنین معرفی کتاب‌هایی که تقریظ رهبر شهید را دارند، جزو بخش‌های ثابت برنامه است.

وی اضافه کرد: از متخصصان و نزدیکان رهبر شهید نیز کمک می‌گیریم تا اندیشه‌های ایشان را جمع‌آوری و به شنوندگان منتقل کنیم.

این تهیه‌کننده رادیو تهران، یکی از مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌هایش را پرداختن به «سلامت روان» خانواده‌ها دانست و تصریح کرد: با کمک کارشناسان و روانشناسان، برای خانواده‌ها، مادرها و پدرها راهکار ارائه می‌دهیم تا بتوانند در شرایط جنگی، آرامش بیشتری برای بچه‌ها ایجاد کنند. اگر کودکان دچار اختلال یا اضطراب شوند، باید بدانیم چطور آن را برطرف کنیم. ما سعی می‌کنیم روی این موضوع تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم.

نیکانیک به نقش گروه‌های مختلف اجتماعی در پایداری کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه‌ها سعی می‌کنیم از جهادگران و کسانی که پشت جبهه فعالیت می‌کنند، به ویژه بانوان، گزارش بگیریم و مستند تهیه کنیم تا نقش مهم و پررنگ آنها را در این جنگ روایت کنیم. این مستندها نشان می‌دهد که پایداری و امید، تنها مختص یک قشر خاص نیست، بلکه در تمام لایه‌های جامعه جاری است.

این تهیه‌کننده رادیو تهران در پایان اظهار کرد: رویکرد شبکه در این روزها، بیش از هر زمان دیگری به دنبال حفظ ارتباط زنده با مخاطب و انعکاس صادقانه واقعیت‌های جامعه حرکت کرد؛ رویکردی که به تقویت اعتماد عمومی و همراهی بیشتر مخاطبان با رسانه منجر می شود.