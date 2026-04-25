۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

تغییرات در شبکه تهران؛ مدیران جدید منصوب شدند

حسن ملکی سرپرست شبکه تهران سیما، طی احکامی جداگانه، مدیران جدید گروه‌های این شبکه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تهران سیما، حسن ملکی سرپرست شبکه تهران در آئین تکریم و معارفه مدیران این شبکه با تأکید بر اینکه شبکه تهران باید همواره هویتی انقلابی، ولایی، اصول‌گرا و همسو با آرمان‌های نظام اسلامی داشته باشد، بیان کرد: مدیران گروه‌ها مکلف هستند ضمن التزام کامل به سند تحول رسانه ملی، خود را برای تولید برنامه تحت هر شرایط آماده کنند.

وی اضافه کرد: در موقعیت کنونی که شاهد نبرد میان جبهه حق و باطل و قدرت نمایی رزمندگان اسلام در میدان و مردم شجاع و غیور کشورمان در میادین و خیابان ها هستیم باید بازنمایی درستی از واقعیت میدان و خیابان و نیز چهره پنهان دشمن صورت گیرد.

سرپرست شبکه تهران توجه ویژه به شهرستان ها و روستاهای تهران را مهم دانست و پخش برخی برنامه های زنده از شهرستان ها و روستاها و تولید یک مستند فاخر در مورد روستاهای استان تهران را ضروری خواند.

وی یادآور شد: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و تولید برنامه های پرمحتوا و جذاب برای خانواده، خردسال، کودک، نوجوان و جوان را با توجه به جمعیت ۲۰ میلیونی استان تهران مهم در نظر بگیریم. انتظار می رود گروه کودک و خانواده در این زمینه ضمن حفظ و تقویت برنامه های برند خود مانند «به خانه بر می گردیم» و «رنگین کمان»، طرح ها و ایده های جدیدی را ارائه دهد.

در این آئین برمک بیات به عنوان مدیر گروه شهرستان ها، سید محمد هادی قاسم‌تبار به عنوان مدیر گروه کودک و خانواده و علی غریب‌نواز به عنوان مدیر گروه اجتماعی منصوب شدند.

همچنین در پایان از تلاش ها و مجاهدت های پیام ابراهیم پور و مجید خادمی‌زاده و نیز آسیه زارعی مدیران پیشین گروه‌های شهرستان ها، اجتماعی و کودک و خانواده قدردانی و برای آنها از خداوند متعال توفیق روزافزون طلب شد.

عطیه موذن

