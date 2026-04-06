۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

تعداد شهدای تجاوز دشمن به بهارستان به ۱۵ نفر رسید

بهارستان- فرماندار بهارستان گفت: تعداد شهدای تجاوز دشمن به بهارستان به ۱۵ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، پیش از ظهر دوشنبه از به‌روزرسانی آمار شهدای حمله بامدادی امروز به شهرک قلعه میر خبر داد و تأکید کرد که تعداد قربانیان این حادثه تروریستی به ۱۵ تن از ساکنان بی‌دفاع این منطقه افزایش یافته است.

وی توضیح داد: متأسفانه ۲ نفر از مصدومانی که شب گذشته بر اثر شدت جراحات در بیمارستان بستری بودند، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

فرماندار بهارستان همچنین وضعیت مصدومان را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۷ نفر از مجروحان همچنان تحت مراقبت‌های ویژه هستند و باقی مصدومان پس از مداوای سرپایی ترخیص شده‌اند.

شرفی در پایان به ابعاد خسارات مالی نیز اشاره کرد و افزود: این حمله باعث تخریب کامل ۴ واحد مسکونی، وارد آمدن خسارت سنگین به بیش از ۴۰ منزل دیگر و نیز تعدادی خودروی پارک شده در منطقه شده است.

