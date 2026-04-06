۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

سرپرست دامپزشکی دشتستان: ۲۱ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شد

سرپرست دامپزشکی دشتستان: ۲۱ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شد

بوشهر- سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان از ثبت ۲۲۸ مورد غیر بهداشتی و معرفی ۲۱ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی خبر داد.

سیروس بنافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و ایام جنگ تحمیلی از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در دشتستان اجرا شد.

وی اضافه کرد: کرد : از ابتدای طرح تشدید نظارت بهداشتی و شرعی در شهرستان دشتستان، هزار و ۴۰۷ بازدید از ۳۰۶ مرکز عرضه انجام شد.

بنافی افزود: طی این مدت ۲۲۸ مورد غیر بهداشتی ثبت، ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی معدوم سازی و ۲۱ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان اضافه کرد: ۳۷۶ گواهی حمل بهداشتی محموله ها تحت نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی صادر شده است.

کد مطلب 6792957

