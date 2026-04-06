سردار رویانیان: حضور مردم در صحنه اثرات بسیار بزرگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان صبح دوشنبه در جریان سفر خود به بندر سیراف ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به ویژه شهید مهدی بازاد، اولین شهید جنگ رمضان استان بوشهر، پیام تسلیت و افتخار خود را به خانواده معظم ایشان و مردم شریف و غیرتمند سیراف ابراز داشت.

سردار رویانیان در حاشیه این سفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهید بازاد با نثار جان خود در اولین روز جنگ، از حریم کشورمان محافظت کرد و این اقدام شجاعانه، مایه افتخار مردم بندر سیراف و استان بوشهر است.

وی با بیان اینکه مردم سیراف همواره در عرصه‌های مختلف، پیشگام بوده‌اند، افزود: امروز توفیق حاصل شد تا بر مزار شهدای گرانقدر، به خصوص شهید بازاد، حاضر شویم و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بداریم.

مشاور وزیر کشور با اشاره به حضور پرشور مردم سیراف در تجمعات و همبستگی آنان با رزمندگان، ابراز امیدواری کرد: این روحیه انقلابی و پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه ادامه یابد.

وی تاکید کرد: پیوند خون مردم سیراف با خون شهدا، به ویژه امام شهدا، نشان از تعهد و وفاداری این مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد و امیدواریم همواره سربلند و پشتیبان نیروهای مسلح و نظام باشند.

سردار رویانیان در پایان این سفر، ضمن تقدیر از همراهی شهردار و رئیس شورای اسلامی بندر سیراف، بر اهمیت توجه به مسائل این منطقه و حمایت از خانواده شهدا تاکید کرد.

حجت جنگجو، رئیس شورای اسلامی بندر سیراف، طی سخنانی گفت: ما مرزبانان ایرانیم، لب مرز هستیم. ما ایستاده‌ایم که یک وجب از این خاک به دست اجنبی نیفتد.