اکثر بیماران مبتلا به کرون از رژیم غذایی فستینگ بهره می برند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، طبق گزارش محققان، شیوه جدید موسوم به "تقلید از فستینگ" موجب بهبود علائم بیماری در بین دو سوم از مبتلایان به بیماری کرون شد.

دکتر «سیدهارتا سینها»، محقق ارشد از دانشگاه استنفورد، در این باره می گوید: «برای ما شگفت آور بود که اکثر بیماران از این رژیم غذایی بهره بردند.»

وی در ادامه افزود: «ما متوجه شدیم که حتی بعد از فقط یک دوره رژیم فستینگ، فواید بالینی مشاهده شد.»

بیماری کرون، نوعی عارضه التهابی روده است که موجب بروز علائمی نظیر اسهال، دل پیچه، درد شکمی و کاهش وزن می شود.»

بیماران اغلب از پزشک خود می پرسند که مصرف چه غذاهایی موجب بهبود علائم بیماری کرون می شود اما تاکنون مطالعات کمی در این باره انجام شده است.

محققان می گویند رژیم غذایی فستینگ شامل محدود کردن شدید مصرف کالری برای ۵ روز در هر ماه است.

به گفته محققان، در طول روزهای فستینگ، بیماران بین ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ کالری در روز مصرف می کنند که عمدتا شامل وعده های غذایی گیاهی است. در مدت باقیمانده از ماه، آنها هر آنچه که بخواهند می توانند بخورند.

برای این مطالعه بالینی، محققان ۶۵ بیمار مبتلا به کرون را که از رژیم فستینگ برای سه ماه متوالی پیروی کردند با ۳۲ بیمار که رژیم غذایی نرمال خود را داشتند مقایسه کردند.

در پایان، ۶۹ درصد از افراد پیروی کننده از رژیم فستینگ، بهبود در علائم بیماری کرون را تجربه کردند در حالیکه ۴۴ درصد از افراد دارای رژیم غذایی نرمال چنین تجربه ای داشتند.

محققان می گویند روند بهبود در بین افرادی که رژیم غذایی عادی خود را داشتند احتمالا ناشی از نوسان های طبیعی علائم بود که معمولا در بیماری کرون رخ می دهد.

سینها می گوید: «رژیم غذایی فستینگ با کاهش میزان پروتئین واکنشی C، نشانه شایع التهاب سیستمیک، به مبتلایان به بیماری کرون کمک می کند.»

به گفته محققان، آزمایش نمونه مدفوع شرکت کنندگان نشان داد افرادی که رژیم غذایی فستینگ داشتند کاهش قابل توجه در میزان کالپروتکتین، پروتئین موجود در مدفوع که نشاندهنده التهاب روده است، را تجربه کردند.

نمونه ها همچنین کاهش در مواد شیمیایی التهابی تولید شده از طریق اسیدهای چرب و سلول های ایمنی را آشکار ساخت.