میزان تولید گندم در مازندران ۱۵۰ هزار تن پیش بینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعدازظهر دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی کمیته خرید تضمینی گندم، از آمادگی کامل این اداره کل برای آغاز عملیات خرید خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: با توجه به تأمین اعتبارات لازم، طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، وجوه گندم خریداریشده در سریعترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز خواهد شد تا دغدغهای از بابت نقدینگی نداشته باشند.
جعفری با بیان اینکه برآوردها از تولید مناسب گندم در استان حکایت دارد، افزود: بر اساس پیشبینی کارشناسان، میزان تولید گندم در مازندران حدود ۱۵۰ هزار تن خواهد بود و تمامی تمهیدات لازم برای خرید این میزان محصول اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: کارخانجات آرد و اتحادیه تعاونیهای روستایی استان نیز برای مشارکت در فرآیند خرید تضمینی اعلام آمادگی کردهاند و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران درباره نرخ خرید تضمینی نیز گفت: با حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ مناسب از سوی دولت، قیمت نهایی خرید گندم با در نظر گرفتن پاداش تحویل، بسته به کیفیت محصول، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
جعفری در پایان تأکید کرد: تمامی بخشهای مرتبط، از مراکز خرید تا شبکههای ذخیرهسازی، برای اجرای منسجم این طرح آماده هستند تا محصول کشاورزان با دقت، سرعت و رعایت کامل استانداردها خریداری و نگهداری شود.
نظر شما