خرید ۴۳ هزار تن گندم در مازندران؛ پرداخت مطالبات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر سهشنبه در بازدید از شرکت تعاونی روستایی و خرید گندم از آغاز واریز وجوه خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان این استان همزمان با تأمین اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها خبر داد و اعلام کرد: تاکنون مبلغ ۲۸۲ میلیارد ریال به صورت علیالحساب به تولیدکنندگان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه این پرداختها متناسب با تخصیص منابع مالی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها انجام میشود، تصریح کرد: کشاورزانی که تا تاریخ ۱۳ خردادماه محصول خود را به سیلوهای تعیینشده تحویل دادهاند، در مرحله نخست حدود ۴۰ درصد از طلب خود را دریافت کردهاند و مابقی وجوه نیز به تدریج و با تأمین اعتبارات جدید واریز خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در ادامه با تشریح عملکرد خرید محصول استراتژیک در این استان، خاطرنشان کرد: از ابتدای فصل برداشت تا کنون، بیش از ۴۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از سوی مراکز دولتی خریداری شده که ارزش ریالی این میزان محصول به ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال میرسد.
جعفری در پایان تأکید کرد :عملیات خرید تضمینی گندم در تمامی مراکز فعال استان بدون وقفه ادامه دارد و تمام امکانات و زیرساختهای لازم برای تسریع در روند تحویل محصول و حمایت کامل از جامعه گندمکاران استان مهیا شده است.
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