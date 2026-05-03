۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

فرمانداری ورامین: چهار مرکز تحویل گندم پیش بینی شده است

ورامین- معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ورامین از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای برداشت غلات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ورامین، در جلسه کارگروه آب و کشاورزی با محوریت کمیته برداشت غلات، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای آغاز فصل برداشت گندم، جو و کلزا در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان ادارات مرتبط از جمله اداره غله، شرکت نفت، سیلوها و کارخانجات آرد، اظهار داشت: مقدمات لازم برای برداشت محصول به‌طور کامل بررسی و هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در برداشت این محصول کلیدی که سهم بسزایی در سبد غذایی کشور دارد، پیشتاز باشیم.

ملایری با تأکید بر لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی کشاورزان، از پیش‌بینی چهار مرکز تحویل گندم در سطح شهرستان خبر داد و افزود: کشاورزان می‌توانند محصول برداشت‌شده خود را در این مراکز تحویل دهند و تأکید شده که مطالبات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ورامین در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این هماهنگی‌ها، تسهیل روند برداشت، حمایت از کشاورزان و تأمین گندم مورد نیاز کارخانجات آرد شهرستان است تا ان‌شاءالله امسال نیز برداشت محصول با موفقیت و بدون مشکل انجام شود.

