خرید تضمینی ۵۵ هزار تن گندم در مازندران

محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۵۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری و در مراکز تعیین‌شده تحویل گرفته شده است.

وی با اشاره به تداوم عملیات خرید در مناطق مختلف استان افزود: تمامی مراکز خرید با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به گندم‌کاران هستند و تلاش شده روند تحویل محصول با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

جعفری با بیان اینکه توسعه مراکز خرید نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و زمان تحویل محصول برای کشاورزان دارد، تصریح کرد: در همین راستا شرکت تعاونی روستایی در بهشهر و دودانگه ساری از امروز به جمع مراکز خرید تضمینی گندم مازندران پیوسته‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ضمن قدردانی از همکاری کشاورزان استان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت و کشاورزان می‌توانند محصول خود را به نزدیک‌ترین مرکز خرید تحویل دهند.