۱۹ هزار تن کلزا در مازندران خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با پرداخت ۴۷۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال به کلزا کاران مازندران روند پرداخت وجه این محصول به کشاورزان در آستانه تسویه حساب کامل قرار گرفت.

وی اظهار داشت: مبلغ ۲ میلیارد ریال باقی مانده نیز در آینده بسیار نزدیک از طریق بانک کشاورزی به‌حساب کلزا کاران پرداخت خواهد شد و از آغاز فصل خرید دانه روغنی کلزا تا کنون ۱۹ هزار و ۳۴۹ تن کلزا توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ از کشاورزان مازندران خریداری شد.

جعفری خاطرنشان کرد: به ازای هرکیلو دانه کلزا با افت رطوبتی ۱۰ درصد و ناخالصی ۲ درصد ۲۷۸۳ تومان پول به کشاورزان عزیز پرداخت خواهیم کرد.

وی همچنین اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل‌آمده تاکنون مبلغ ۳۰۲ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان مازندران بابت بهای گندم تحویلی به مراکز خرید از طریق سامانه خرید تضمینی گندم به‌حساب کشاورزان مازندران واریز شد و مابقی مطالبات گندم کاران استان از طریق بانک کشاورزی در آینده نزدیک به‌حساب آنان واریز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ افزود: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس ۲ درصد افت غیرمفید و چهار درصد افت مفید ۱۳ هزار ریال است و در سال زراعی جاری تاکنون ۸۱ هزار و ۷۷۶ تن گندم به‌صورت خرید تضمینی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از گندم کاران استان خریداری شد.

جعفری در پایان بابیان اینکه خرید در مناطق دشت استان به پایان رسید، اعلام کرد: خرید گندم مناطق کوهستانی همچنان ادامه دارد و ۹ مرکز آماده تحویل گرفتن گندم از کشاورزان این مناطق هستند.