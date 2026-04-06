کشف ۹۹ وسیله نقلیه مسروقه و دستگیری ۲۵۵ متهم در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی در توضیح بیشتر، گفت: در شرایط حساس کنونی و ایام نوروز، کارآگاهان ما با تمام قدرت و در قالب گشتهای ویژه محسوس و نامحسوس، شبانه روز در حال مبارزه با جرایم هستند و هیچ فرصتی را برای مجرمان باقی نمیگذارند.
وی افزود: ۲۵۵ متهم شامل ۱۰۲ سارق حرفهای و ۱۵۳ مظنون به سرقت در حین گشتزنی در سطح شهر پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. همچنین ۹۹ وسیله نقلیه مسروقه شامل ۷۰ دستگاه خودرو و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت بود و با موفقیت از چنگال مجرمان خارج شد.
سردار گودرزی اضافه کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تأیید مالکیت، این وسایل نقلیه مسروقه در کمترین زمان ممکن به صاحبان اصلی آنها تحویل داده خواهد شد. هدف ما نه تنها دستگیری مجرمان، بلکه بازگرداندن امنیت و اموال مردم به آنها است.
سردار گودرزی در پایان سخنان خود تأکید کرد: خط قرمز پلیس آگاهی تهران بزرگ، حفظ امنیت و آرامش شهروندان در هر شرایطی است. ما در این شرایط حساس، هیچگونه مماشاتی با هیچکس نداشته و نخواهیم داشت و تمام تلاش خود را برای برخورد قاطع و سریع با مجرمان به کار میبندیم. متهمان دستگیرشده با هماهنگی قضایی جهت تکمیل تحقیقات در اختیار کارآگاهان این پلیس قرار دارند.
