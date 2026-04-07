خبرگزاری مهر، گروه استان ها: نقش راهبردی رسانه‌ها در جنگ ترکیبی و شرایط بحران، از جمله مهم‌ترین مباحث روز در عرصه اطلاع‌رسانی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تشدید جنگ نرم و شناختی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت حضور آگاهانه و مسئولانه رسانه‌ها در خط مقدم این میدان، بیش از پیش احساس می‌شود.

در این راستا، راه‌اندازی قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در گیلان و افشای پنج سناریوی امپریالیسم رسانه‌ای از جمله اقدامات مهم در جهت ساماندهی جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. تقویت وحدت ملی، مقابله با شایعات و اخبار جعلی، آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم از جمله وظایف کلیدی رسانه‌ها در شرایط جنگی است.

«مهدی پارسا» رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر به بیان دیدگاه‌های خود درباره نقش رسانه‌ها در جنگ و بحران، تکلیف خبرنگاران در شرایط جنگی، راه‌اندازی قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی و افشای سناریوهای امپریالیسم رسانه‌ای علیه ایران پرداخت که در ذیل می خوانید.

*تکلیف رسانه‌ها در شرایط جنگ و بحران چیست؟

ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی به همه مردم استان و کشور و همچنین همه آزادی‌خواهان جهان، باید عرض کنم که این اتفاق یک داغ ملی نیست، بلکه یک داغ تمدنی است. انشاءالله بتوانیم قدردان زحمات و تلاش‌هایی که رهبر شهیدمان طی دوران زعامت رهبری خود و بعد از رحلت امام خمینی(ره) متقبل شدند، باشیم.

نزدیک به سه دهه است که بحث خبرنگاری بحران را شاهد هستیم و خبرنگاری بحران به عنوان یک مبحث همیشه به روز شده است. از خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای انتظار داریم همیشه خبرنگاری در بحران را به عنوان یکی از پیوست‌های کار خود بدانند. جمهوری اسلامی ایران یک کشور جنگ‌طلب نبوده، نیست و نخواهد بود. با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همچنین جنگ تحمیلی سوم که توسط دشمن شاهد هستیم، نقش مهم خبرنگاران و رسانه‌ها برجسته‌تر شده است تا بتوانند برای دفاع از حوزه رسانه انقلاب اسلامی تلاش کنند.

* چه نکاتی در فعالیت خبرنگاران در بحران و جنگ حائز اهمیت است؟

اولین نکته این است که خبرنگاران بتوانند اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع در اختیار مردم قرار دهند. انتقال اخبار درست، شفاف و بدون تحریف درباره رخدادها و وضعیت مناطق و شهروندان بسیار مهم است تا مردم بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ کرده و گرفتار شایعات و ترس‌های کاذب نشوند، زیرا یکی از عمده‌ترین بحران‌ها که مردم را در جنگ مورد آسیب و اذیت قرار می‌دهد، بحث شایعات کاذب و ترس‌های ناشی از آن است.

دومین وظیفه رسانه‌ها، مقابله با شایعات و اخبار جعلی است. انتظار داریم خبرنگاران با دقت، اخبار بی‌اساس و مبتنی بر شایعات را شناسایی کرده و با انتشار سلسله اخبار مبتنی بر اطلاعات صحیح، فضای روانی جامعه را کنترل کنند تا مانع تشویش اذهان عمومی شوند. این کار طبیعتاً توسط رسانه‌های ما در حال انجام است، ولی انتظار است بیشتر از این تلاش کنند.

رسانه‌ها باید باعث تقویت وحدت ملی و روحیه مقاومت شوند، زیرا دشمنان همیشه به دنبال آن هستند که بتوانند با ایجاد خلل در جامعه، حس همبستگی ملت را خدشه‌دار کنند. طبیعتاً رسانه‌ها و خبرنگاران با روحیه جهادی، انقلابی و ملی می‌توانند روحیه، امید و ایستادگی را با نشان دادن ایثارگری‌های مردمی بازنمایی کنند. طی این روزها و شب‌های بعد از جنگ شاهدیم که مردم از کودک و پیر و همه اقشار مختلف، صحنه‌های نابی از ایثارگری را خلق می‌کنند که این نقطه قوت جامعه ماست.

وظیفه دیگر رسانه‌ها در دوران جنگ، آموزش و آگاهی‌بخشی است. علاوه بر تولید محتوای آموزش‌های مورد نیاز مردم در این دوران از جمله اینکه چگونه پناه بگیرند، کمک‌های اولیه، مدیریت استرس دوران جنگ، مراقبت از کودکان و سالمندان، باید اخبار فعالیت دستگاه‌های امدادی، خدماتی و حمایتی را در اختیار مردم قرار دهند.

*در زمینه حمایت از تصمیمات ملی چه وظیفه‌ای بر عهده رسانه‌هاست؟

با توجه به تلاش رسانه‌های معاند که از هر فرصتی برای تفکیک در صف اتحاد ملت ایران و خدشه‌دار کردن انسجام ملی استفاده می‌کنند، همانطور که در میدان رزمندگان و نیروهای مسلح ما دشمن را زمین‌گیر کردند، رسانه‌های ما نیز با همت عالی و بلند باید نقشه دشمن را نقش بر آب کنند. انتظار دیگری که از رسانه‌ها و خبرنگاران داریم توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر است و در این راستا باید با اطلاع‌رسانی، کمک‌حال دستگاه‌های خدمات‌رسان و حمایتی باشند.

*در مورد جنگ روانی و نقش خبرنگاران چه نکته‌ای دارید؟

سازمان بسیج رسانه در تعهد به فرامین رهبر معظم انقلاب، فرمان صریح ایشان را به عنوان نقشه راه ملی سازمان در سال ۱۴۰۵ تعیین کرده و خود را مکلف می‌بینیم با تمام ظرفیت در استان و در سراسر کشور در خط مقدم جبهه صیانت از وحدت و امنیت ملی از طریق ابزار و راهبرد رسانه حضور داشته باشیم.

طبق این فرمان و در چهارچوب قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی، قرار است وظایف خبرنگاری در شرایط جنگ و بحران را با یک رویکرد حرفه‌ای، منسجم و مسئولانه سازماندهی و اجرا کنیم. در این قرارگاه با توجه به الگوبرداری از تجارب شهید نائینی به عنوان سردار شهید عرصه اطلاع‌رسانی جنگ نرم، ظرفیت‌های رسانه‌ای جبهه انقلاب را برای ۳ اصل بسیج و سازماندهی می‌کنیم: اصلاح رویکردهای مخرب در رسانه‌های داخلی، خنثی‌سازی عملیات دشمن، و ارتقای سطح سواد رسانه ملی.

این قرارگاه در ۵ محور عمل می‌کند که شامل رصد ۲۴ ساعته فضای رسانه‌های داخلی و معاند، تولید محتوای تبیینی، وحدت‌بخش و امیدآفرین، تعامل اغنایی با رسانه‌های داخلی در رابطه با مرز نقد سازنده و تقریب وحدت، آموزش سواد رسانه‌ای برای آحاد جامعه، همچنین عملیات هماهنگ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است.

در ذیل این قرارگاه از همه رسانه‌ها و خبرنگاران انتظار داریم با همه خط و خطوط فکری، ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این برهه حساس جنگ ترکیبی، ضمن اینکه نقد منصفانه و دلسوزانه دارند، از برجسته‌سازی مکرر و تخریبی نقاط ضعف که ناخواسته به عملیات روانی دشمن کمک می‌کند، پای کار باشند تا نقشه دشمن در این حوزه نقش بر آب شود.

*سخن پایانی؟

همانطور که در میدان رزمندگان و نیروهای مسلح ما دشمن را زمین‌گیر کردند، رسانه‌های ما نیز با همت عالی و بلند می‌توانند نقشه دشمن را نقش بر آب کنند. رسانه‌ها در کنار رزمندگان می‌توانند دشمن را شکست دهند.