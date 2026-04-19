۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

حجت الاسلام محمدی: حضور مردم در میدان قوت قلب افسران جنگ سخت است

رشت- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان گفت: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها، نه تنها قوت قلبی برای افسران جنگ سخت ماست، بلکه الگویی ماندگار برای آزادی‌خواهان تمام دنیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، با تقدیر از همه اصحاب رسانه و عوامل برپایی این قرارگاه، اظهار کرد: یاد سردار شهید نائینی که خط اول رسانه سپاه و بسیج بود را گرامی می‌داریم.

وی با تأکید بر اهمیت جنگ رسانه‌ای، افزود: آن چیزی که مهم‌تر از جنگ سخت است، جنگ رسانه‌ای و جنگ اراده‌هاست. تا زمانی که اراده مردم قوی و مستحکم باشد، یقیناً هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ما را شکست دهد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان تصریح کرد: نتیجه هر نبردی را اراده آن ملت و آن کشور تعیین می‌کند. الحمدلله ملت ایران اراده بسیار مستحکمی دارد و حضور در خیابان و میدان، قوت قلبی برای افسران جنگ سخت ما شده است.

وی با اشاره به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در جهان، خاطرنشان کرد: حضور مردم ایران الگویی برای آزادی‌خواهان تمام دنیا شده است. امروز می‌بینید حتی در کشور آمریکا، مردم از ملت انقلابی ایران الگوبرداری کرده و علیه رئیس‌جمهور منفور خود قیام کرده‌اند. همچنین در سراسر اروپا و نقاط مختلف دنیا، قیام‌های مردمی آغاز شده است.

حجت‌الاسلام محمدی به حضور میلیونی مردم عراق در قیام‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این حضور با برکت، قدرت جدید و افتخاری برای جهان اسلام و آزادی‌خواهان جهان است. حضور مردم در خیابان‌ها و تجمعات، الگویی ماندگار برای آزادی‌خواهان عالم شده است.

کد مطلب 6805556

