آخرین وضعیت پرونده محرومیت فوتبال ۷ نفره/ اعتراضات به نتیجه رسید؟

جلیل کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت محرومیت فوتبال هفت نفره ایران که از طرف فدراسیون جهانی این رشته ابلاغ شد، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان اعتراض خود نسبت به محرومیت یک ساله فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره برای ایران را به صورت رسمی همراه با ارائه اسناد و مدارک ارائه کرده است، گفت: ایران قهرمان آسیا و جهان در فوتبال هفت نفره است، در اعتراض مطرح شده خواستار تجدید نظر شده ایم به خصوص که در هیچ زمینه‌ای بر خلاف قوانین عمل نکرده ایم.

وی ادامه داد: تا به امروز پاسخ روشنی بابت اعتراض مطرح شده دریافت نکرده ایم، البته که به خاطر شرایط جنگ و تاثیراتش بر وضعیت اینترنت، پیگیری مکاتبات هم با اختلال مواجه شده است. با این حال پیگیر هستیم و حتی تلاش داریم بتوانیم به صورت حضوری وارد مذاکره شویم.

کوهپایه زاده تصریح کرد: بعد از پارالمپیک ۲۰۱۶ که فوتبال هفت نفره از فهرست این بازی ها کنار گذاشته شد، تغییراتی در قوانین کلاس بندی این رشته ایجاد شد. حالا بر اساس همین تغییرات، ما را با محرومیت مواجه کرده اند در حالیکه آخرین کلاس بندی صورت گرفته برای ورزشکاران مان، طبق قوانین وقت بود و ما با تائیدیه همان کلاس بندی ها در رقابت های جهانی و آسیایی شرکت کردیم و قهرمان شدیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تصریح کرد: این فدراسیون بعد از رقابت های اخیر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به دنبال برطرف کردن بهانه های محرومیت و تعلیق بود، با این‌حال فدراسیون جهانی این رشته یک سال محرومیت در نظر گرفت، همزمان اوکراین و برزیل هم خطاب قرار داده است اما آنها تعلیق شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که فوتبال هفت نفره ایران در بخش زنان که مورد تاکید فدراسیون جهانی است هم فعالیت های به روزی دارد، سال گذشته برگزارکننده جشنواره بودیم و برای امسال هم برگزاری مسابقات قهرمانی کشور را در برنامه داریم.

کوهپایه زاده با تاکید بر تبعیت فوتبال هفت نفره از قوانین در تمام زمینه ها گفت: اصرارمان این است که به فدراسیون جهانی هم یادآور شویم که به آنچه درست و قانونی است، تاکید داریم و اگر ایرادی داشته باشیم به دنبال برطرف کردنش هستیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان با یادآوری قهرمانی های فوتبال هفت نفره در آسیا و جهان گفت: هیچ یک از این قهرمانی ها پس گرفته نشده است و این جای امیدواری دارد.

کوهپایه زاده در پایان گفت: مسابقات قهرمانی جهان در تقویم جهانی فوتبال هفت نفره است و تلاش می کنیم تا قبل از این رقابت ها، محرومیت مان را برطرف کنیم تا بتواتیم‌ در مسابقات شرکت داشته باشیم.