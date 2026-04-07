به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران تصریح کرد: همیشه در مواقع جنگی، فشار اولیه‌ای وجود دارد. بر اساس تجربه در کشورهای مختلف، بحران قفسه‌ها را شاهد بودیم؛ اما در ایران هم بخش خصوصی و هم دولت با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، آمادگی لازم را داشتند. دولت به خوبی می‌دانست که بخش غذا بسیار مهم است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، این فعال اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد کارخانه‌های صنعت غذا محکم پای کار هستند، درباره صنعت آرد و تامین گندم نیز گفت: در بخش گندم و آرد نیز پیش‌بینی‌ها شده بود. حتی این احتمال را داده بودیم که شاید عملیات کیسه‌گیری مختل شود. بنابراین برای مقابله با آثار ناشی از این اختلال هم آمادگی داشتیم تا آرد به موقع تامین شود. پس باید تصریح کرد که به دلیل آمادگی لازم از زمان آغاز جنگ، کمبودی در حوزه نان نداشتیم. از طرفی چون نانوایی‌های سنتی، کارگرمحور هستند، این پیش‌بینیرا هم کرده بودیم که بخش نان صنعتی با ظرفیت بیشتری وارد عمل شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، ذخیره کالاهای اساسی مانند ذرت و روغن را در بنادر کشور مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: میزان موردنیاز گندم تا انتهای اردیبشت ماه در کارخانه‌ها موجود است. برای خرداد به بعد هم گندم مناطق گرمسیر کشور وارد بازار می‌شود و در دسترس قرار می‌گیرد، بنابراین برای این بخش نگرانی نداریم.

مرتضوی به شرایط مناسب تامین روغن در سطح بازار و فعالیت با راندمان بالای ۹۰ درصد کارخانه‌های این حوزه اشاره کرد و افزود: در بخش روغن، فشار اولیه را به خوبی مهار کردیم و کارخانه‌های روغن با راندمان بالای ۹۰ درصد فعال بودند و هستند.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران از اقدامات بسیار هوشمندانه و حرفه‌ای در حوزه تامین آب معدنی با توجه به وضعیت نامناسب حمل‌ونقل و فشارهایی که در این حوزه داشتیم، سخن گفت و تاکید کرد: حمل آب برای تامین نیاز در استان‌هایی مانند مازندران و گیلان که مسافران بیشتری به آنجا سفر کرده بودند، مشکل بود. با این وجود فعالان این حوزه و انجمن مربوطه توانستند بسیار خوب و مناسب عمل کنند.

این فعال اقتصادی، در دسترس بودن و همراهی معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز مورد توجه قرار داد و در ادامه به بخشی از نگرانی‌ها مربوط به صنعت بسته‌بندی به دلیل آسیب‌های وارد آمده به پتروشیمی‌ها و چالش در تامین ماده اولیه این صنعت اشاره کرد.

مرتضوی از برگزاری نشست‌های متعدد برای بررسی راهکارهایی که برای حل چالش‌های صنعت بسته‌بندی روی میز است، خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که به کمک روش‌های جایگزین مانند واردات در غیبت پتروشیمی‌ها و فولاد مبارکه، مواد اولیه صنعت بسته‌بندی را تامین کنیم. خوشبختانه هر بخشی در حوزه صنعت، تکالیف خود را به خوبی انجام داده و باید با تکیه بر راهکارها و امید به آینده حرکت کنیم.