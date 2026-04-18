به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «آیا واحدهای بسته‌بندی بعد از جنگ با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند یا خیر؟» گفت: واحدهای بسته‌بندی در حال حاضر با توجه به ذخایری که از گذشته دارند مشکلی برای تولید ندارند؛ ولی در آینده باید حتما تدبیر شود که موادی که لازم دارند، تامین شود. ما این موارد را با مسئولان صحبت کردیم و هماهنگی آن را انجام دادیم که پیش از ایجاد کمبود، آن را تامین کنیم.

رستگار افزود: بنابراین، مواد اولیه بسته‌بندی از طریق واردات یا از بحث ذخایر تامین خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

واردات مواد پتروشیمی برای تامین مواد اولیه صنایع بسته‌بندی

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حتما باید تدبیری در بحث واردات و تامین مجدد مواد اولیه صنایع بسته‌بندی از مبادی خاص انجام بدهیم، افزود: این موارد در دست انجام و اقدام است و مطمئن باشید با پیگیری و جلساتی که با بخش‌های مختلف داریم، تلاش می‌کنیم که جلوی کمبود را بگیریم.

رستگار افزود: بسیاری از کشورها منابع پتروشیمی ندارند و آن را از طریق واردات، تامین می‌کنند؛ این در حالی است که منابع پتروشیمی ما واقعا بی‌نظیر بوده است. قطعا برنامه‌ریزی شده و پیگیری هم می‌شود تا مواد اولیه صنایع بسته‌بندی با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی مرتفع شود.