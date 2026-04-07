معاریو: ایجاد بازدارندگی نظامی برای اسرائیل توهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جکی حوجی»، تحلیلگر صهیونیست در تحلیلی در روزنامه معاریو در مورد عملیات طوفان الاقصی نوشت: اشتباه بزرگ اسرائیل، باور به ایجاد «بازدارندگی» در برابر حماس، جهاد اسلامی و حزب الله بوده است. اما این گروهها هیچگاه مرعوب یا متوقف نشده اند، زیرا هدفشان تغییر نظم موجود است و تا جان دارند به جنگ علیه اسرائیل ادامه میدهند.
این روزنامه نگار صهیونیست نوشت: کشورهایی مثل مصر یا اردن ممکن است از جنگ بترسند، اما گروههای شبهنظامی، تلفات را بهای قابلقبولی برای رسیدن به هدف خود میدانند.
وی افزود: جامعه، رسانهها و سیاستمداران اسرائیل پیش از ۷ اکتبر بهجای توجه به تمرین های نظامی علنی حماس و نشانههای قریبالوقوع حمله، سرگرم جنجالهای سیاسی داخلی و درگیری های جناحی و حزبی بودند.
حوجی تاکید کرد که اسرائیلیها عمداً از شناخت واقعیت زندگی فلسطینیها طفره میروند و این ناآگاهی، مانع از درک درست تهدیدها میشود. بهزعم نویسنده، تنها راه مقابله با این گروهها، ایجاد اتحادهای سیاسی واقعی با کشورهای همسایه است، نه توهم ایجاد بازدارندگی نظامی.
