  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

معاریو: ایجاد بازدارندگی نظامی برای اسرائیل توهم است

یک رسانه صهیونیستی نوشت ایجاد بازدارندگی نظامی در مقابل حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، توهمی بیش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جکی حوجی»، تحلیلگر صهیونیست در تحلیلی در روزنامه معاریو در مورد عملیات طوفان الاقصی نوشت: اشتباه بزرگ اسرائیل، باور به ایجاد «بازدارندگی» در برابر حماس، جهاد اسلامی و حزب الله بوده است. اما این گروه‌ها هیچ‌گاه مرعوب یا متوقف نشده اند، زیرا هدفشان تغییر نظم موجود است و تا جان دارند به جنگ علیه اسرائیل ادامه می‌دهند.

این روزنامه نگار صهیونیست نوشت: کشورهایی مثل مصر یا اردن ممکن است از جنگ بترسند، اما گروه‌های شبه‌نظامی، تلفات را بهای قابل‌قبولی برای رسیدن به هدف خود می‌دانند.

وی افزود: جامعه، رسانه‌ها و سیاستمداران اسرائیل پیش از ۷ اکتبر به‌جای توجه به تمرین های نظامی علنی حماس و نشانه‌های قریب‌الوقوع حمله، سرگرم جنجال‌های سیاسی داخلی و درگیری های جناحی و حزبی بودند.

حوجی تاکید کرد که اسرائیلی‌ها عمداً از شناخت واقعیت زندگی فلسطینی‌ها طفره می‌روند و این ناآگاهی، مانع از درک درست تهدیدها می‌شود. به‌زعم نویسنده، تنها راه مقابله با این گروه‌ها، ایجاد اتحادهای سیاسی واقعی با کشورهای همسایه است، نه توهم ایجاد بازدارندگی نظامی.

کد مطلب 6794116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها