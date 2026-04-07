به گزارش خبرگزاری مهر، وای نت نیوز با هشدار در مورد خوش خیالی های اقتصادی در رژیم صهیونیستی نوشت: با وجود ادامه جنگ (شامل درگیری با ایران و حزب الله)، بانک مرکزی و وزارت دارایی اسرائیل پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰٪ در دو سال آینده، افزایش کیفیت سطح زندگی و تورم پایین ارائه داده‌اند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: منتقدان هشدار می‌دهند که این پیش‌بینی‌ها فرض را بر پایان سریع جنگ (تا پایان آوریل) می‌گذارند و سناریوهای بدبینانه‌تر مانند طولانی شدن درگیری، تداوم بحران انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی را نادیده می‌گیرند و بیش از حد خوش بینانه هستند.

در بخش دیگر مقاله وای نت نیوز، کارشناسان به آسیب‌پذیری راهبردی اسرائیل در حوزه «امنیت انرژی» اشاره می‌کنند. بر همین اساس، اگرچه ۹۰٪ برق از گاز طبیعی داخلی (۷۲.۵٪) و انرژی خورشیدی (۱۴.۵٪) تأمین می‌شود، اما تمرکز سکوهای گازی در دریای مدیترانه، آنها را در معرض حملات یا حوادث قرار داده و باید این مساله را جدی گرفت.