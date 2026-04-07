۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

هاآرتص: ادعای تل‌آویو درباره تضعیف قدرت حزب الله دروغ است

هاآرتص: ادعای تل‌آویو درباره تضعیف قدرت حزب الله دروغ است

یک روزنامه عبری زبان به دروغ بودن ادعاهای محافل سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در خصوص قدرت عملیاتی حزب الله اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، گزارش های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته نشان می دهد حزب الله خود را با تحرکات نظامی تل آویو در لبنان وفق داده و قرار است حملاتش را علیه نظامیان صهیونیست تا هر زمان که جنگ به طول انجامد گسترش دهد.

در این گزارش آمده است، بر خلاف ادعاهای افسران ارشد ارتش رژیم صهیونیستی و کابینه تل آویو، حزب الله به اقدامات خود به عنوان یک تشکیلات نظامی هماهنگ ادامه می دهد و قادر به انتقال دستورات در یک ساختار سلسله مراتبی است.

پیشتر نیز شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی سرلشکر رافی میلو فرمانده جبهه شمالی ارتش را به دلیل اعترافش در نزد ساکنان شمال سرزمین های اشغالی مبنی بر غافلگیر شدن تل آویو از قدرت حزب الله مورد توبیخ قرار داد.

