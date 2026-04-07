حملات شدید موشکی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ظهر امروز جنبش حزبالله لبنان در چارچوب دفاع مشروع از خود به سمت مناطق شمالی فلسطین اشغالی چندین موشک شلیک کرد.
رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از صبح امروز حدود ۴۰ موشک از خاک لبنان به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده است.
اطلاعات منتشر شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را تایید میکند. هدف اغلب این موشکها شهر نهاریا در شمال فلسطین اشغالی بوده است.
یادیدیا افشتاین خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، این حمله موجب آسیبهای شدیدی به خودروها در نهاریا شده است. منابع خبری اسرائیلی با سانسور اطلاعات حقیقی مدعی شدند فقط دو نفر این شهر زخمی شدهاند.
در همین حال، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز تجاوز این رژیم علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، ۷ هزار و ۱۸۳ اسرائیلی زخمی شدهاند و تنها طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۱۳۳ نفر به بیمارستان منتقل شدهاند.
