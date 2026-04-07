۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

آزادی ۱۷۰ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی؛ گذشت ۲۰ میلیاردی شکات

بیرجند- مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی از آزادی ۱۷۰ زندانی جرائم غیرعمد با بدهی بیش از ۴۱ میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد.

غلامرضا حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با تلاش همکاران ستاد دیه استان و مشارکت خیران، ۱۷۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی از زندان آزاد شدند که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۸ درصدی داشته است.

وی با اشاره به مجموع بدهی این زندانیان افزود: کل بدهی این افراد ۴۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بوده است که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مددکاران زندان‌ها، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان رضایت و گذشت از سوی شکات اخذ شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین برای آزادی این زندانیان، ۱۴ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان از محل منابع ستاد دیه پرداخت شد و ۱۷ میلیارد و ۱۹۹ میلیون تومان نیز به عنوان اعسار در مراجع قضایی استان پذیرفته شد.

حسین‌پور بیان کرد: در این راستا ۱۴ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل به مددجویان پرداخت شده و آورده خود محکومان نیز ۵ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان بوده است.

