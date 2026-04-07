تجاوز دشمن به پل راه آهن کاشان؛ ۲ نفر شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دقایقی قبل دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به پل راه آهن یحیی آباد در شهرستان کاشان تعرض کرد.
وی افزود: در این تجاوز ۲ شهروند شهید و ۳ شهروند دیگر هم مجروح شدند.
اصفهان - معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به پل راه آهن یحیی آباد در شهرستان کاشان تعرض کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دقایقی قبل دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به پل راه آهن یحیی آباد در شهرستان کاشان تعرض کرد.
وی افزود: در این تجاوز ۲ شهروند شهید و ۳ شهروند دیگر هم مجروح شدند.
