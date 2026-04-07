  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

تجاوز دشمن به پل راه آهن کاشان؛ ۲ نفر شهید شدند

اصفهان - معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به پل راه آهن یحیی آباد در شهرستان کاشان تعرض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دقایقی قبل دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به پل راه آهن یحیی آباد در شهرستان کاشان تعرض کرد.

وی افزود: در این تجاوز ۲ شهروند شهید و ۳ شهروند دیگر هم مجروح شدند.

کد مطلب 6794239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه ونابودشون کنه به اهدافشون نرسند

