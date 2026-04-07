یادداشت مهمان_محمد قطبی، مدیر عامل مرکز نوآوری و رشد اشراق و رئیس ستاد راهبری کار و اشتغال حوزه‌های علمیه؛ اجتماعات مردمی به روش﻿های ایستگاهی، رَه﻿روی، و حرکت خودروی یکی از بارزترین روش﻿های تولید قدرت اجتماعی در یک ماه گذشته بود. روشی که برگرفته از مکتب اربعین حسینی علیه﻿السلام است و در اینجا هویت حماسی و فاعی به خود گرفت. روشی برای مواجهه با دشمن و برای صیانت از جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ تمام عیار.

اگر روزی گفته می﻿شد که مکتب اربعین می﻿تواند امتداد سیاسی و دفاعی داشته باشد و قامت مبارزه مستقیم با جنگ محسوب شود شاید کمتر باور می﻿شد ولی اینک ملت ایران اسلامی این بعثت را به سرانجام رساندند و بُعد سیاسی و دفاعی مکتب حسینی اربعین را در کوچه و خیابان﻿ها رقم زدند.

اربعین یک ظرفیت بلند دامنه‌﻿ای است که جنبه﻿های دیگری را نیز می﻿تواند پوشش بدهد. اینک باید کوشید و با توجه به فرصت﻿های دیگری که بر پایه اربعین می﻿توان به آن روح حماسی و دینی بخشید اندیشید و الگوها و مدل﻿های بُروز و تجّلی این مکتب را در آن عرصه﻿ها را رقم زد.

میدان گاه﻿هایی مثل تعلیم و تربیت (مدرسه و دانشگاه)، گردشگری، بازار و ... می﻿تواند در برگیرنده نمادها و نشانه﻿های مکتب حسینی اربعین باشد و امتداد حماسه حضور مردمی را در آینده تضمین کند.

تسرّی و اشراب نمادهای مکتب اربعین در مدارس و نمونه﻿سازی موکب﻿ها، رَه﻿روی و رَه﻿خوانی﻿ها و هم﻿آوردی﻿های مکتب حسینی در بین دانش آموزان و دانشجویان یک عرصه مغفول است که باید به طور جدی به آن پرداخت.

همچنین عرصه گردشگری که جریان تردد و تبادل انسانی بالایی را رقم می﻿زند یک ظرفیت بزرگ و مناسبی است که نشانه﻿هایی از مکتب اربعین را در آن اشراب کنیم و روح حماسی و دینی را در آن بدمیم و این حماسه حضور را امتداد ببخشیم.

بازار نیز یکی از این میدان﻿گاه﻿های آماده برای پذیرش روح اربعین است. باید کوشید و با طراحی الگوها و روش﻿های خلاقانه، اجتماع﻿ساز و تکرار پذیر به تولید قدرت اجتماعی مبتنی بر مکتب اربعین پرداخت.

این روش﻿ها و الگوها می﻿تواند روح حماسی و دفاعی این روزهای ملت ایران که به تولید قدرت اجتماعی منجر شد را در عرصه﻿ها و زمینه﻿های مختلف بدمد و امتداد ببخشد تا در ابعاد و اضلاع مختلف جامعه تسرّی داشته و به الگوی مانا و اثربخش تبدیل شود.

این رسالت طراحان و برنامه﻿ریزان فرهنگی و اجتماعی است که باید بیندیشند و روش﻿های متوازن و متنوع را برای تعمیم و تسرّی این روحیه در عرصه﻿ها و زمینه﻿های دیگر اجتماعی را مد نظر داشته و برای آن﻿ها روش﻿های خلاقانه طراحی کنند.