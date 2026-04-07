مکتب اربعین چگونه امتداد حماسه حضور در خیابان را شکل داد؟

یادداشت مهمان_محمد قطبی، مدیر عامل مرکز نوآوری و رشد اشراق و رئیس ستاد راهبری کار و اشتغال حوزههای علمیه؛ اجتماعات مردمی به روشهای ایستگاهی، رَهروی، و حرکت خودروی یکی از بارزترین روشهای تولید قدرت اجتماعی در یک ماه گذشته بود. روشی که برگرفته از مکتب اربعین حسینی علیهالسلام است و در اینجا هویت حماسی و فاعی به خود گرفت. روشی برای مواجهه با دشمن و برای صیانت از جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ تمام عیار.
اگر روزی گفته میشد که مکتب اربعین میتواند امتداد سیاسی و دفاعی داشته باشد و قامت مبارزه مستقیم با جنگ محسوب شود شاید کمتر باور میشد ولی اینک ملت ایران اسلامی این بعثت را به سرانجام رساندند و بُعد سیاسی و دفاعی مکتب حسینی اربعین را در کوچه و خیابانها رقم زدند.
اربعین یک ظرفیت بلند دامنهای است که جنبههای دیگری را نیز میتواند پوشش بدهد. اینک باید کوشید و با توجه به فرصتهای دیگری که بر پایه اربعین میتوان به آن روح حماسی و دینی بخشید اندیشید و الگوها و مدلهای بُروز و تجّلی این مکتب را در آن عرصهها را رقم زد.
میدان گاههایی مثل تعلیم و تربیت (مدرسه و دانشگاه)، گردشگری، بازار و ... میتواند در برگیرنده نمادها و نشانههای مکتب حسینی اربعین باشد و امتداد حماسه حضور مردمی را در آینده تضمین کند.
تسرّی و اشراب نمادهای مکتب اربعین در مدارس و نمونهسازی موکبها، رَهروی و رَهخوانیها و همآوردیهای مکتب حسینی در بین دانش آموزان و دانشجویان یک عرصه مغفول است که باید به طور جدی به آن پرداخت.
همچنین عرصه گردشگری که جریان تردد و تبادل انسانی بالایی را رقم میزند یک ظرفیت بزرگ و مناسبی است که نشانههایی از مکتب اربعین را در آن اشراب کنیم و روح حماسی و دینی را در آن بدمیم و این حماسه حضور را امتداد ببخشیم.
بازار نیز یکی از این میدانگاههای آماده برای پذیرش روح اربعین است. باید کوشید و با طراحی الگوها و روشهای خلاقانه، اجتماعساز و تکرار پذیر به تولید قدرت اجتماعی مبتنی بر مکتب اربعین پرداخت.
این روشها و الگوها میتواند روح حماسی و دفاعی این روزهای ملت ایران که به تولید قدرت اجتماعی منجر شد را در عرصهها و زمینههای مختلف بدمد و امتداد ببخشد تا در ابعاد و اضلاع مختلف جامعه تسرّی داشته و به الگوی مانا و اثربخش تبدیل شود.
این رسالت طراحان و برنامهریزان فرهنگی و اجتماعی است که باید بیندیشند و روشهای متوازن و متنوع را برای تعمیم و تسرّی این روحیه در عرصهها و زمینههای دیگر اجتماعی را مد نظر داشته و برای آنها روشهای خلاقانه طراحی کنند.
