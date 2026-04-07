۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

آخرین آمار شهدای دانش‌آموز اعلام شد

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش آخرین آمار از تعداد شهدای دانش‌آموز را اعلام کرد.

حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در گفتگو با مهر ، از آخرین آمار شهدا و مجروحان جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

صادقی با ابراز تأسف از افزایش تعداد شهدا گفت: مجموع شهدای معلم و دانش‌آموز به ۳۱۲ نفر رسیده است. این آمار شامل ۲۵۳ دانش‌آموز (۱۴۳ پسر، ۱۰۳ دختر، ۵ نوآموز پسر و ۲ نوآموز دختر) و ۵۹ فرهنگی (۱۱ مرد شاغل، ۳۹ زن شاغل، ۶ مرد بازنشسته و ۳ زن بازنشسته) می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین به آمار مجروحان اشاره کرد و افزود: در حملات مذکور، ۲۰۷ نفر از معلمان و دانش‌آموزان مجروح شده‌اند که سهم دانش‌آموزان ۱۸۲ نفر و سهم فرهنگیان ۲۵ نفر بوده است.

وی در ادامه به خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع ۹۶۸ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دیده که شامل ۸۵۷ واحد آموزشی، ۵۵ فضای اداری، ۱۶ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۸ اردوگاه دانش‌آموزی است.

محمد رضازاده

    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدالعنتشون کنه ونابودشون کنه با این جنگی که راه انداختند
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      این چه جنگی بود که اغاز کردندخدالعنتشون کنه

