سفیدآب فرصتی برای اشتغال و توسعه پاوه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح سه شنبه در جریان سفر به مناطق شمالی و شمال‌غربی استان کرمانشاه، با هدف بررسی میدانی مسائل عشایر مرزنشین، از چشمه و رودخانه سفیدآب در شهرستان پاوه بازدید کرد.

وی در این بازدید که با همراهی نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس و فرماندار این شهرستان انجام شد، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط مناسب این منطقه افزود: چشمه و رودخانه سفیدآب با توجه به میزان بارش‌های اخیر، از وضعیت مطلوبی برخوردار شده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش‌های مختلف ایفا کند.

وی ادامه داد: این ظرفیت طبیعی امکان توسعه فعالیت‌هایی در حوزه کشاورزی، شیلات و همچنین گردشگری را فراهم کرده و می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: هدایت صحیح این منابع و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری اصولی از آن‌ها، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای ساکنان منطقه خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت این ظرفیت طبیعی گفت: اتصال این رودخانه به مره‌خیل، یک فرصت ارزشمند برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در منطقه به شمار می‌رود.