پیکر مطهر شهید پرستار «حسین عشقی» در مشهد تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهید «حسین عشقی» پرستار و کادر بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد بوده است، که به صورت جهادی عازم تهران و در کمک رسانی به مردم به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت «حسین عشقی» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «حسین عشقی» امشب سه شنبه ۱۸ فروردین ماه در دو مکان برگزار می‌شود، ابتدا در محل زندگی شهید والامقام، ساعت ۲۰ از خیابان مصلی، مصلی ۲۰ و مراسم دوم در ساعت ۲۱:۳۰ در مقابل بیمارستان قائم(عج) تقاطع خیابان احمد آباد در تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

همچنین سخنران ویژه این مراسم آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس خواهد بود.

همچنین پیکر شهید پس از مراسم تشییع در مشهد به خاک سپرده خواهد شد.شهید والامقام «حسین عشقی» در ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ در شهرستان اسفراین چشم به جهان گشود و به صورت جهادی جهت کمک به مردم عازم تهران شده بود که در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ در حملات آمریکایی صهیونی در تهران به مقام رفیع شهادت نائل آمد.