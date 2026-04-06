بازدید ۶۵۰۰ نفر از خانه تاریخی داروغه مشهد طی نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدالله‌زاده اظهار کرد: شهرداری مشهد از طریق کمپ غدیر در سال جاری پذیرای زائران و مسافران در شهر مشهد بوده که با استقبال خوبی نیز همراه بوده است ولی با توجه به برنامه ابلاغی از سوی ستاد شهردای مشهد در سال ‌جاری در سطح منطقه در این ایام اسکان اضطراری نداشتیم و همچنین با توجه به شرایط جنگی تعداد بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

شهردار منطقه ثامن مشهد با تأکید بر اینکه در ایام عید نیز ویژه‌ برنامه‌های همیشگی را دنبال کردیم، ادامه داد: با توجه به شرایط به وجود آمده برای کشور، شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و شهروندان ایرانی، اعلام تعطیلی و عزای عمومی و همچنین ایام خاصی مانند دهه آخر ماه رمضان و شب‌های احیا، سیاه پوشی با بیرق سیاه، پرچم‌های ایران، پرده نویسی، بنر و تمثال رهبر شهیدمان و فرماندهان در سطح منطقه به ‌سرعت انجام گرفت.

وی با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور، گفت: بیشتر ویژه‌برنامه‌هایی که در سطح همه مناطق در حال اجراست، مربوط به همین شب‌هایی است که مردم در خیابان‌ها حضور دارند. لازم به ذکر است، بحث حضور و همبستگی‌ مردم در این برهه خاص است که معاونت فرهنگی منطقه در این رابطه در حال همکاری است.