۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

۳۰ درصد نانوایی‌های تهران به سوخت جایگزین مجهز شدند

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از تجهیز بیش از ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به سوخت جایگزین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌اله عسگری در بازدید از نانوایی‌های مجهز به سوخت دوم در استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۳۳۶ واحد نانوایی فعال در استان وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد آنها به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند.

وی افزود: این واحدها برای تأمین انرژی در مواقع قطع یا محدودیت گاز طبیعی، به تجهیزاتی نظیر موتور برق، گاز مایع (LPG) و گازوئیل مجهز شده‌اند تا روند تولید نان با اختلال مواجه نشود.

معاون استاندار تهران با اشاره به اهمیت راهبردی نان به عنوان کالای اساسی، خاطرنشان کرد: تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم، گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان و پیشگیری از بروز هرگونه اختلال در عرضه آن در شرایط خاص است.

عسگری در پایان بر تداوم نظارت و توسعه این زیرساخت‌ها در سایر واحدهای خبازی استان تأکید کرد.

