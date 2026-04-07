به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌اله عسگری در بازدید از نانوایی‌های مجهز به سوخت دوم در استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۳۳۶ واحد نانوایی فعال در استان وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد آنها به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند.

وی افزود: این واحدها برای تأمین انرژی در مواقع قطع یا محدودیت گاز طبیعی، به تجهیزاتی نظیر موتور برق، گاز مایع (LPG) و گازوئیل مجهز شده‌اند تا روند تولید نان با اختلال مواجه نشود.

معاون استاندار تهران با اشاره به اهمیت راهبردی نان به عنوان کالای اساسی، خاطرنشان کرد: تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم، گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان و پیشگیری از بروز هرگونه اختلال در عرضه آن در شرایط خاص است.

عسگری در پایان بر تداوم نظارت و توسعه این زیرساخت‌ها در سایر واحدهای خبازی استان تأکید کرد.