دیزل‌ ژنراتورها در تعدادی از واحدهای تولیدی آرد زنجان وارد مدار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی با اشاره به فعالیت حدود یکهزار و ۶۰۰ واحد نانوایی در سطح استان گفت: دیزلژنراتورها با عملکرد مطمئن و مصرف سوخت بهینه، گزینهای مناسب برای تأمین برق اضطراری یا دائمکاری محسوب میشوند و بر همین اساس، تمهیدات لازم برای تجهیز برخی واحدها به این دستگاهها انجام گرفته است تا در شرایط ویژه نظیر «جنگ رمضان» نیز روند تولید و عرضه نان دچار توقف نشود.
با همکاری دستگاه های ذیربط اجرایی و بهمنظور حفظ پایداری تولید و جلوگیری از اختلال در چرخه تأمین آرد و نان ، چندین واحد تولیدی این استان به دیزلژنراتورهای اضطراری مجهز شدهاند.
زمانی ادامه داد: علاوه بر بهکارگیری دیزلژنراتورها، نزدیک به ۲۲ درصد نانواییهای استان نیز به سیستمهای دوگانهسوز و سهگانهسوز مجهز شدهاند. به گفته زمانی، هدف از این اقدامات، انجام بررسیهای عملیاتی و اطمینان از آن است که در شرایط بحرانی، سیستمهای جایگزین در کمتر از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه فعال شده و تولید نان بدون وقفه ادامه یابد؛ چرا که نان یکی از کالاهای اساسی مردم بوده و حفظ پایداری آن اهمیت ویژهای دارد.
وی همچنین از استقرار نانواییهای سیار در سطح استان خبر داد و افزود: برای تنظیم بازار و پیشگیری از بروز هرگونه مشکل در شرایط اضطراری ۲۰ واحد نانوایی سیار در کنار دو واحد تولید نان صنعتی (نان انبوه) در حال آماده بکار هستند تا در صورت لزوم و نیاز نسبت به تأمین نان مورد نیاز شهروندان بدون اختلال اقدام کنند.
