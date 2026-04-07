ابراهیم پور: شهرستان دزپارت نگین زاگرس است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیمپور شامگاه سهشنبه در نشستی به همراه استاندار خوزستان با بزرگان و نخبگان شهرستان دزپارت اظهار کرد: نگاه متفاوت و میدانی مدیریت استان در دوره جدید، امیدواری مردم مناطق کمتر برخوردار را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه شهرستان دزپارت بهرغم برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و موقعیت راهبردی، با محرومیتهای متعددی مواجه است، افزود: این شهرستان که بهعنوان نگین زاگرس و بهشت خوزستان شناخته میشود، همچنان با عقبماندگیهای تاریخی در حوزه زیرساختها دستوپنجه نرم میکند.
نماینده مردم حوزه منگشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات آبرسانی در برخی مناطق دزپارت، گفت: با وجود بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به شهر و ۳۸ روستا، همچنان بخشهایی مانند حاجیکمال، روستاهای دنبالهرود جنوبی و سادات حسینی با چالش تأمین آب شرب مواجه هستند.
ابراهیمپور همچنین به معضل ناپایداری برق در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: ضعف زیرساخت برق موجب شده حتی تأسیسات آبرسانی نیز با ظرفیت کامل فعالیت نکنند و این مسئله مشکلات مردم را دوچندان کرده است.
وی وضعیت راههای ارتباطی را از دیگر چالشهای جدی منطقه دانست و تصریح کرد: مسیر ایذه به دهدز نیازمند ترمیم و توسعه فوری است که خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، اعتبارات قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون با اشاره به اختلافات حوزه اراضی میان مردم و دستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از اراضی کشاورزی مردم به نام منابع طبیعی ثبت شده و این موضوع مشکلات جدی برای معیشت اهالی ایجاد کرده است.
وی در ادامه به ضعف زیرساختهای بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: نبود امکانات درمانی مناسب، کمبود آمبولانس و فقدان بیمارستان مجهز در منطقهای که ورودی استان محسوب میشود، از دغدغههای جدی مردم است.
ابراهیمپور با انتقاد از وضعیت نامناسب ارتباطات مخابراتی و اینترنت در شهرستان دزپارت افزود: ضعف شدید آنتندهی و دسترسی به خدمات بانکی، مشکلات متعددی برای ساکنان و مسافران ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه، اظهار کرد: مناطقی همچون سادات و سَرَس میتوانند به قطب گردشگری تبدیل شوند، اما نبود زیرساختهای لازم مانع توسعه این بخش شده است.
نماینده مردم حوزه منگشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توسعه کشاورزی و شیلات در منطقه گفت: صدور مجوز برداشت آب از سد کارون ۳ و توسعه پرورش ماهی در قفس میتواند تحول بزرگی در اقتصاد محلی ایجاد کند.
ابراهیمپور در پایان با قدردانی از رویکرد استاندار خوزستان در توجه به مناطق مختلف استان، تصریح کرد: نگاه عادلانه و میدانی مدیریت استان به مناطق شمال و شمالشرق خوزستان، گامی مؤثر در مسیر تحقق توسعه متوازن است و انتظار میرود این روند با قدرت ادامه یابد.
