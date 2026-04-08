به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه عقب‌نشینی‌های خود از بیم واکنش‌های ایران و محور مقاومت با برقراری آتش بس دو هفته ای موافقت کرد و گفت: موافقت می‌کنم که بمباران را به مدت دو هفته متوقف کنیم.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجبور به عقب‌نشینی شد و طرح ۱۰ ماده‌ای ایران را پذیرفت.

ترامپ در پستی نوشت: پیشنهاد ۱۰ بندی از ناحیه ایران دریافت کرده‌ایم و معتقدم که می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای مذاکره باشد.

شروط ۱۰ ماده ای ایران که آمریکا مجبور به پذیرش آن‌ها شده است:

عدم تجاوز استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز

پذیرش غنی سازی

رفع همه تحریم های اولیه

رفع همه تحریم های ثانویه

خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت

خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام

پرداخت خسارت ایران

خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه

توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان

جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه شروط 10 بندی به آمریکا ، موافقت خود را با آتش بس دو هفته ای اعلام کرد.

در همین حال ، شبکه صهیونیستی "کان" اعلام کرد : اسرائیل جزئی از مذاکرات نبود و جی دی ونس معاون ترامپ، نتانیاهو را قانع کرد که باید با آتش‌بس موافقت کند.