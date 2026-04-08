۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۳۴

مقام رژیم صهیونیستی در واکنش به آتش بس:

غافلگیر شدیم/ به آتش‌بس اعلام‌شده پایبندیم

شبکه «کان» رژیم صهیونیستی به نقل یک مقام این رژیم گزارش داد: تل‌آویو به آتش‌بس اعلام‌شده توسط ترامپ پایبند است، اما غافلگیر شدیم و در لحظات آخر (از آتش‌بس) مطلع شدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه عقب‌نشینی‌های خود از بیم واکنش‌های ایران و محور مقاومت با برقراری آتش بس دو هفته ای موافقت کرد و گفت: موافقت می‌کنم که بمباران را به مدت دو هفته متوقف کنیم.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجبور به عقب‌نشینی شد و طرح ۱۰ ماده‌ای ایران را پذیرفت.

ترامپ در پستی نوشت: پیشنهاد ۱۰ بندی از ناحیه ایران دریافت کرده‌ایم و معتقدم که می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای مذاکره باشد.

شروط ۱۰ ماده ای ایران که آمریکا مجبور به پذیرش آن‌ها شده است:

عدم تجاوز استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز

پذیرش غنی سازی

رفع همه تحریم های اولیه

رفع همه تحریم های ثانویه

خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت

خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام

پرداخت خسارت ایران

خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه

توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان

جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه شروط 10 بندی به آمریکا ، موافقت خود را با آتش بس دو هفته ای اعلام کرد.

در همین حال ، شبکه صهیونیستی "کان" اعلام کرد : اسرائیل جزئی از مذاکرات نبود و جی دی ونس معاون ترامپ، نتانیاهو را قانع کرد که باید با آتش‌بس موافقت کند.

    نظرات

    • هادی موحد IR ۰۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      پیروزی وعده خداوند به لشگر حقیقت ایران است . ایران همیشه پیروز است.گرامی وجاودان یاد امام الشهدا خامنه ای کبیر
    • مهراد IR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بازم دروغ این صهیونیست های جانی شروع شد یعنی تو خبر نداشتی
    • شیرین صفوی IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      مراقب باشیم اونا رهبری و مسیولین فرماندهان رو از ما گرفتن ولی خودشون زنده و سالم هستن
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      پس چرا هنوز دارن لبنان رو میزنن؟؟؟
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      این یه فریبه
    • IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      مواظب عربستان و امارات باشید
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      فکر کردین جنگ راه بیاندازین مردم دو دستی کشورشان را تقدیم شما هرزه ها خواهند کرد که بر مردمی متمدن حکومت کنید شاه با ان جلا وجبروت را ملت ایران پرت کردن بیرون شماها که با تمام کثافت کاریهایتان جزیره اییهای هرزه عددی نیستید
    • عباس IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خاک بر سر اسرائیل مرگ بر اسرائیل
    • محمدهادی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بسم الله . باید رها کردن غزه توسط رژیم که همچنان بی سروصدا در قتل وکشتار صهیونیست ها می باشند هم جزء شروط ایران باشد باید از این موقعیت کلیدی و حیاتی که هر دو رژیم به زبونی افتاده اند به نفع مظلومانی که سرنوشتشان به اقدام دفاعی ما از آنها گره خورده نهایت استفاده را کرد وگرنه به پیروزی نرسیده ایم و با توجه به تمکن این موضوع به شدت نزد خداوند مسئولیم
    • احمد IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      شما اسرائیلی های غاصب بزدل نمی تونیدموافق آتش بس نباشیدچون بدون حمایت آمریکا مثل یک پشه زیرپای ایران له میشوید.البته باحمایت آمریکاهم چیزی ازسرزمین غصبی تان باقی نمانده.اکنون دراین دوهفته آتش بس که ازموشکهای ایرانیان خبری نیست فرصت داریدکشته هاوجنازه های سربازانتان راکه سانسورکرده بودید،دفن کنید
    • ناشناس IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      آتش بس فریب است به حزب الله نباید حمله شه ایران هم باید آتش بس با اسرائیل رو نپذیره

