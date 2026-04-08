  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۴

اذعان آسوشیتدپرس به درآمدزایی تنگه هرمز برای ایران

اذعان آسوشیتدپرس به درآمدزایی تنگه هرمز برای ایران

یک رسانه غربی اذعان کرد که اکنون با پیروزی ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تهران صاحب درآمد جدیدی از تنگه هرمز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که در طول دو هفته آتش بس میان تهران و واشنگتن، ایران و عمان برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت خواهند کرد.

یک مقام آگاه منطقه‌ای روز چهارشنبه به آسوشیتدپرس گفت که طرح آتش‌بس دو هفته‌ای شامل اجازه دادن به ایران و عمان برای دریافت هزینه از کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

این مقام گفت که ایران از این درآمد برای بازسازی استفاده خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که عمان از درآمد حاصله برای چه هدفی استفاده خواهد کرد.

تنگه هرمزدر آب‌های سرزمینی عمان و ایران قرار دارد.

کد مطلب 6794876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      کشورهای سراسرجهان ازتنگه هاوآبراه هایشان کسب درآمدمیکنندایران هم بایدازتنگه هرمزکسب درآمدکند.ازاین پس گرفتن عوارض ازکشتیهای عبوری تنگه هرمز باید برای ایران تبدیل به یک اصل وقانون شود.گذشت آنروزی که ایران سیاست مدارا وخویشتن داری راپیش گرفته بود.ایران ازهم اکنون که آتش بس شده،اجازه خروج هیچ کشتی بدون پرداخت عوارض راندهد.

