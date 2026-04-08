اذعان آسوشیتدپرس به درآمدزایی تنگه هرمز برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که در طول دو هفته آتش بس میان تهران و واشنگتن، ایران و عمان برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت خواهند کرد.
یک مقام آگاه منطقهای روز چهارشنبه به آسوشیتدپرس گفت که طرح آتشبس دو هفتهای شامل اجازه دادن به ایران و عمان برای دریافت هزینه از کشتیهایی است که از تنگه هرمز عبور میکنند.
این مقام گفت که ایران از این درآمد برای بازسازی استفاده خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که عمان از درآمد حاصله برای چه هدفی استفاده خواهد کرد.
تنگه هرمزدر آبهای سرزمینی عمان و ایران قرار دارد.
