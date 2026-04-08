  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۴

طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای عزل ترامپ

طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای عزل ترامپ

نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح رئیس‌جمهور این کشور را با ۱۳ بند به اتهام «جنایات بزرگ و سوءرفتار» ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جمعی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور ارائه کردند.

این طرح که شامل ۱۳ بند است، ترامپ را به «شروع جنگ‌ و عملیات کشتار و ارتکاب جنایات جنگی و دزدی دریایی» متهم می‌کند.

بر اساس متن این طرح، ترامپ «به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز از کنگره، جنگ هایی را به عنوان طرف مستقیم یا غیرمستقیم علیه ایران، یمن، لبنان، سوریه، نیجریه و نوار غزه آغاز کرده است».

از دیگر اتهامات مطرح‌شده در این طرح می‌توان به تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه پاناما، کلمبیا، کوبا و گرینلند، نظامی‌سازی نیروهای انتظامی داخلی، بازداشت واخراج غیرقانونی افراد، انتقام‌گیری از آزادی بیان و سوگیری سیاسی، تضعیف حاکمیت قانون و سایر تخلفات اشاره کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      10 3
      پاسخ
      تا کنگرا ترامپ را استیضاح و عزل نکند مردم امریکا روی خوش زندگی نخواهند دید
      • ناشناس IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        0 0
        جمهوری خواهان نمیذارند خیالتون راحت اصلا رای نمیاره

