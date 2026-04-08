طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای عزل ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جمعی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای استیضاح دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور ارائه کردند.
این طرح که شامل ۱۳ بند است، ترامپ را به «شروع جنگ و عملیات کشتار و ارتکاب جنایات جنگی و دزدی دریایی» متهم میکند.
بر اساس متن این طرح، ترامپ «به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز از کنگره، جنگ هایی را به عنوان طرف مستقیم یا غیرمستقیم علیه ایران، یمن، لبنان، سوریه، نیجریه و نوار غزه آغاز کرده است».
از دیگر اتهامات مطرحشده در این طرح میتوان به تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه پاناما، کلمبیا، کوبا و گرینلند، نظامیسازی نیروهای انتظامی داخلی، بازداشت واخراج غیرقانونی افراد، انتقامگیری از آزادی بیان و سوگیری سیاسی، تضعیف حاکمیت قانون و سایر تخلفات اشاره کرد.
