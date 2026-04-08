خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - سمیه اسماعیل زاده: مشتها یکی پس از دیگری گره میخورد و کیسههای خون پر میشود؛ در روزهایی که کشور درگیر شرایط جنگی است، مردم شهر زیراب در کنار اتوبوس سیار انتقال خون صف کشیدهاند تا سهمی در نجات جان بیماران و مجروحان داشته باشند.
روز حضور اتوبوس سیار انتقال خون در شهر زیراب فرا می رسد، کنار در میانی اتوبوس صفی از مردم شکل گرفته و ورود از این سمت دشوار است، بنابراین از در ابتدای اتوبوس وارد میشوم.
داخل اتوبوس شش تخت خونگیری قرار دارد و برای هر دو تخت، یک مسئول خونگیری مشغول کار است؛ کیسههایی که لحظه به لحظه از خون پر میشوند.
در دو تخت نخست، یک نظامی با لباس خاکی و یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی با پیراهن سفید دراز کشیدهاند و در حال اهدای خون هستند.
اهدای خون در شرایط جنگی وظیفه مضاعف است
تخت بعدی، متعلق به مردی ۵۸ ساله است که خود را علی رضایی معرفی میکند و میگوید: حدود هفت سال است که هر سه ماه یکبار خون میدهم و این کار، هم برای سلامتی مفید است و هم کمکی به بیماران نیازمند خون.
او اهدای خون در شرایط جنگی کشور را یک وظیفه مضاعف میداند و میافزاید: در میدان نبرد نیستیم اما امیدوارم با اهدای خون در این شرایط بتوانیم کمک کار باشیم.
کمی جلوتر، در میانه اتوبوس، بخش پذیرش قرار دارد؛ جایی که بیشترین ازدحام دیده میشود. به زحمت خودم را به میز پذیرش میرسانم.
کارشناس انتقال خون با سرعت و بیوقفه در حال کار است؛ از یک سو، برگههای معاینه را ثبت میکند و اطلاعات برچسب نمونههای خون را وارد سیستم میکند و از دیگر سوی، اطلاعات مراجعان را ثبت میکند و به آنها برچسب میدهد تا در صف معاینه و سپس اهدای خون قرار گیرند. چه آنهایی که برای نخستین بار آمدهاند و چه اهداکنندگانی که سالهاست این مسیر را تکرار میکنند.
حمزه اسدزاده سرخکلایی یکی از همین اهداکنندگان است. او به خبرنگار مهر میگوید از سال ۹۶ تاکنون بهطور مستمر هر سه ماه یکبار خون میدهد و مهمترین دلیل حضورش را ثواب این کار میداند.
در میان جمعیت از هر قشر و سنی دیده میشود؛ راننده، بازاری، کارمند، مهندس فنی، پیر، جوان. بسیاری از چهرهها نشانی از شغل و موقعیت اجتماعیشان ندارد اما همه با هدفی مشترک در این صف ایستادهاند.
در روزهایی که با التهاب جنگ گره خورده، برای بسیاری از مردم اهدای خون تنها یک کار خیر ساده نیست بلکه نوعی احساس مسئولیت اجتماعی و حضور در میدان است، حضوری آرام و بیهیاهو در جبههای که پشتوانه جان بیماران و مجروحان میشود.
چهلوپنج سال دارد. برای نخستین بار آمده است تا خون اهدا کند. اهل تهران است اما بخاطر جنگ و بمباران به این شهر آمده. البته تأکید میکند که شهرش را ترک نکرده، بلکه بهخاطر ترس همسرش و دو فرزند خردسالش، آنها را به اینجا آورده و خودش هر از گاهی از تهران به زیراب میآید تا به آنها سر بزند.
نامش امیر آقامحمدی است و میگوید: همیشه دوست داشتم خون اهدا کنم اما فرصت پیش نمیآمد. امروز همراه پسر چهارسالهام برای رفتن به بازار روز از اینجا عبور میکردیم که اتوبوس انتقال خون را دیدم و احساس کردم در این روزها با توجه شرایط جنگی کشور و زخمی شدن هموطنانم، جامعه بیشتر از هر زمان دیگری به خون نیاز دارد و با این کار خواستم سهم کوچکی در کمک به هموطنانم داشته باشم و شاید دردی از کسی دوا شود.
گفتوگو هنوز تمام نشده بود که نام او را صدا میزنند تا وارد اتاقک معاینه پزشک شود. نفر بعدی باسابقهترین فرد حاضر در جمع است؛ جواد یزدانی ۳۹ ساله، که از ده سال پیش تا کنون هر سه ماه یکبار خون میدهد و امروز نیز با دریافت پیامک حضور اتوبوس انتقال خون در شهر خود را به اینجا رسانده است.
استقبال مردم برای اهدای خون همیشه خوب است
در فرصتی کوتاه که کارشناس انتقال خون کمی از شلوغی کار فارغ میشود، با اشاره میزان استقبال مردم شهرستان سوادکوه (شهرهای زیراب و پلسفید) میافزاید: ماهی دوبار به زیراب میآییم و استقبال مردم زیراب همیشه خوب بوده است. امروز هم قابل توجه است؛ از ساعت ۹ صبح تا اکنون که حدود ۱۱:۱۵ است، نزدیک به چهل نفر مراجعه کردهاند.
به گفته او، این افزایش استقبال از یک سو به دلیل شرایط جنگی در کشور و حس کمک به هموطنان است و از سوی دیگر به این دلیل که در ماه اخیر به علت مشکل تأمین برق اتوبوس انتقال خون، امکان حضور تا امروز فراهم نشده بود.
مدیرکل انتقال خون استان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به مسئله اختصاص جایگاه برای استقرار اتوبوس در شهر زیراب برای نصب فیوز برق اشاره میکند و از مسئولان شهر زیراب و شهرستان سوادکوه از جمله فرماندار، رئیس اداره برق، رئیس شبکه بهداشت و رئیس بیمارستان شهدای زیراب میخواهد برای رفع مسئله تأمین برق این اتوبوس همکاری کنند.
محمدی فیروزجایی در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از استقبال خوب مردم شهر زیراب تأکید میکند تا مسئولان شهرستان برای افزایش میزان اهدای خون در شهرستان، اطلاعرسانی بیشتری داشته باشند.
مازندران روزانه به ۷۰۰ واحد خون نیاز دارد
او با اشاره به نیاز همیشگی جامعه به انواع گروههای خونی، میگوید: همانطور که آب و نور خورشید نیاز روزانه انسان است، خون نیز نیاز روزانه جامعه است و در استان مازندران هر روز به دست کم حدود ۷۰۰ واحد خون نیاز داریم.
وی با بیان اینکه در ماه رمضان امسال به نسبت سال گذشته افزایش اهدای خون داشتهایم و در یک ماه اخیر نیز مردم و مسافران مراجعه بسیار خوبی داشتهاند، خاطرنشان کرد: با این حال ذخیره خون استان در حد مطلوبی نیست و حضور اهداکنندگان بار اولی و مشارکت بیشتر بانوان اهمیت زیادی دارد؛ بویژه در شرایط حساس کنونی کشور که باید آمادگی لازم را داشته باشیم.
محمدی مصرف خون در استان مازندران را به چند دلیل بالا میداند و از جمله آنها به تعداد بالای افراد تالاسمی در استان، وجود بیمارستانهای پیشرفته و سه دانشگاه علوم پزشکی در استان، گردشگر پذیری و وجود چندین راه مواصلاتی در مازندران و حوادث بالا اشاره کرده و میافزاید: با توجه به اینکه اکنون فصل کشاورزی در استان است، مراجعات برای اهدای خون کاهش مییابد و این مسئله یکی از دغدغهای مهم ماست.
دغدغهای که مردم شهر زیراب با حضور خود تلاش دارند از آن بکاهند؛ وقتی از اتوبوس سیار انتقال خون خارج میشوم، تختها همچنان پر است و مشتها هنوز برای جریان زندگی گره میخورد.. بیرون اتوبوس نیز چند نفری در انتظارند.
بسیاری تمایلی به مصاحبه و عکس ندارند چراکه به بیان خودشان ترجیح میدهند که کار خیرشان در گمنامی باقی بماند و بیصدا در این میدان حضور داشته باشند تا سهمی در تداوم زندگی هموطنانشان ایفا کنند.
