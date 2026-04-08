اجرای خط یک کیلومتری انتقال آب و آبرسانی به مزارع میغان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب در شرکت تعاونی تولید میقان بخش بسطام خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت نوسازی شبکههای انتقال آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: توسعه زیرساختهای انتقال آب یکی از اولویتهای اصلی ما برای مقابله با کمآبی و افزایش راندمان آبیاری است. در همین راستا، عملیات اجرایی خط انتقال آب شرکت تعاونی تولید میقان در بخش بسطام کلید خورده است.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود در تشریح جزئیات فنی این پروژه افزود: این طرح شامل اجرای خط انتقال به طول یک هزار و ۲۵۲ متر است که در آن از لولههای پلیاتیلن با قطر ۲۵۰ میلیمتر استفاده میشود. در حال حاضر این پروژه با سرعت و دقت در حال پیادهسازی و اجراست.
غریب مجنی افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته، اعتبار مورد نیاز این طرح ملی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳ تأمین شده است و امید است با بهرهبرداری از آن، شاهد تحولی مثبت در وضعیت آبیاری اراضی تحت پوشش این تعاونی باشیم.
