ایران؛ سرود پرشکوه ملتی که عشق را معنا کرد

گروه استان ها-خبرگزاری مهر، اسرا برکم: آیا نشان ستاره‌ای را که در دل شبِ ازل، اولین بارقه را در چشم تاریکی چکاند، دیده‌ای؟ آیا صدایِ زمزمه‌ای را شنیده‌ای که اولین سنگ‌ریزه را بر دامنهٔ کوهِ سکوت غلتاند؟ این‌جا، نقطه‌ای است که خیال در آن به واقعیت بدل می‌شود، و واقعیت، نقابی است از نورِ خفته. این‌جا، ایران است؛ هستی‌ای که پیش از آنکه نامی داشته باشد، حضور داشت.

من، آن روایتِ ناگفته‌ای هستم که در رگ‌هایِ خونِ آریایی جاری است، و آن ترانه‌یِ پنهانی که در سکوت قلب تاریخ می‌تپد.

من، آن آتشی هستم که هیچ سیلی نمی‌تواند شعله‌اش را خاموش کند؛ آن سنگِ صبوری که هیچ طوفانی نمی‌تواند آن را از جا برکند. من، ایران هستم؛ سرزمینِ قهرمانانی که خونِ سرخشان، بذر جاویدانگی را در خاک وطن پاشیدند.

رهبر عظیم‌الشأنِ من حضرت آیت‌ الله العضمی امام سیدعلی الحسینی الخامنه ای، نگینِ ولایت بود که درخششِ آن چون نوری هدایتگر، راهِ «پیروزی» را بر فرزندانِ دلاورم روشن ساخت.

او، که چون سیمرغِ افسانه‌ای، بر فرازِ کوهِ رنج، بالِ عشق گشود، و رزمندگانِ عاشق او، چون ستارگانِ بی‌شمار، در آسمانِ حماسه درخشیدند.

حماسهٔ من، تنها در میادینِ نبرد، با غرشِ لانچرها و دودِ باروت خلاصه نمی‌شود؛ حماسه‌یِ من، آن شعلۀ برافروخته در خیابان‌هاست، آن نعرهٔ وحدت است که از سینه‌یِ ملتِ من برمی‌خیزد.

مردان و زنان و کودکانی، که پاسدارانِ خیابان‌ها و نگهبانانِ کوچه‌ها هستند؛ با چشمانِ مصمم و قلب‌هایِ سرشار از عشق به وطن، در برابرِ تاریکی ایستاده‌اند. آن‌ها، شجاعت را معنا کردند، و اراده را تجسم بخشیدند. هر گامِ استوارشان، یک حماسه بوده و هر فریادشان، یک پیمانِ تازه با خاکِ اجدادی.

و در پشت لانچرها، در دلِ آتش و خون، رزمندگانِ من، چون شیرانِ غرّان، حماسه‌یِ عشق را نقش می‌زنند. آن‌ها، جانِ شیرین را در کفِ اخلاص نهاده ، و قلب‌هایشان، فقط برایِ ایران می‌تپد.هر شلیکِ آنان، نه تنها یک گلوله، که انفجارِ اراده و طنین غیرت است.

قدرت من ، نه فقط در سلاح‌هایم؛ که در یکپارچگیِ ملتِ من است؛ در استقامت مردانِ من است؛ در ایثار زنانِ من است؛ در چشمانِ کودکانِ من است که آینده‌ای پر از نور را نظاره می‌کنند.

من، ایران هستم؛ سرزمین قهرمانانی که برای ناموسِ وطن، از جانِ خویش گذشتند و اقیانوسِ عشقی که هیچ طوفانی نمی‌تواند موج‌هایش را بشکافد.

من،کوهِ استوارِ اراده‌ای هستم که هیچ زلزله‌ای نمی‌تواند آن را متزلزل کند. و فرزندانِ من، ستون‌هایِ استوارِ این بنایِ باعظمت هستند.

فعال رسانه*