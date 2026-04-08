حجتالاسلام یوسف پورآرین در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش شروط ایران توسط امریکا، این دستاورد را یک پیروزی بزرگ راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.
وی با بیان اینکه این آتشبس حاصل مقاومت بینظیر ملت و توانمندی نیروهای مسلح است، اظهار داشت: ملت ایران به مدت ۴۰ روز با حضور پرشور خود در خیابانها و میادین، حماسهای عظیم آفریدند و این حضور نشان داد که پشتوانه واقعی نظام، مردم هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین تأکید کرد: ایستادگی ۴۰ روزه مردم، پیام روشنی به دشمنان داشت که هرگونه تهدید و فشار، نه تنها ایران را به عقب نراند بلکه موجب اتحاد و همبستگی بیشتر ملی شد.
حجتالاسلام پورآرین در ادامه افزود: در کنار حضور حماسی مردم، توانمندی و آمادگی رزمی نیروهای مسلح ایران، دشمن را به این نتیجه رساند که هرگونه تقابل نظامی هزینههای غیرقابل تحملی برای طرف مقابل به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دو عامل مردم و نیروهای مسلح در کنار هدایتهای هوشمندانه رهبری، برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات ایران اسلامی افزود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئههای گسترده رسانهای دشمن در ۴۰ روز گذشته گفت: با وجود تمام القائات روانی و جنگ ترکیبی رسانههای معاند که تلاش میکردند فضای یأس و ناامیدی را در جامعه حاکم کنند، مردم هوشیار ایران نه تنها فریب نخوردند بلکه با بصیرت و غیرت دینی خود حماسهای ماندگار آفریدند. این حضور آگاهانه، بزرگترین سد در برابر توطئههای نرم دشمن بود.
وی با تأکید بر اینکه آتشبس فعلی نشانه عقبنشینی دشمن است، خاطرنشان کرد: این پیروزی فقط محدود به میدان نظامی نبود بلکه پیروزی اراده ملت ایران بر خواست استکبار جهانی است.
حجت الاسلام پورآرین اضافه کرد: نیروهای مسلح ما با آمادگی کامل ثابت کردند که متجاوزان هیچ گاه نمیتوانند به اهداف شوم خود برسند و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به درون، از هر تهدیدی عبور خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: مردم قهرمان ایران بدانند که این پیروزیها مقدمهای برای شکستهای بزرگتر دشمنان در آینده است.
