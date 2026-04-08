زهرا علیزاده متخصص اطفال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارامش مادران و کودکان در شرایط بحران با کمک مشاوره آنلاین، گفت: در پی بروز شرایط کنونی و افزایش مواجهه خانوادهها با چالشهای روانی، اکثر مراجعان، بهویژه ساکنان تهران، با معضل بیخوابی و پرخاشگری کودکان در طول روز به دلیل شنیدن صدای انفجار مواجه هستند که این موضوع نگرانیهای گستردهای را برای والدین ایجاد کرده است.
راهکارهای مواجهه با ترس کودکان: تبدیل بحران به بازی
علیزاده اذعان کرد: والدین باید در گام نخست آرامش شخصی خود را حفظ کرده و با محیط تطبیق پیدا کنند. با توجه به اینکه کودکان در سنین کم درکی از شرایط پیچیده ندارند، پیشنهاد میشود والدین بحران را در قالب یک «بازی» برای کودک تعریف کنند. به عنوان مثال، هنگام شنیدن صدای انفجار، کودک را در آغوش گرفته و با عباراتی نظیر «نترس، این صدای ترکیدن یک بادکنک در آسمان بود»، از شدت اضطراب او بکاهند. تشریح شرایط به صورت بازی، تأثیر مستقیمی در افزایش آرامش کودکان دارد.
تجارب موفق در درمان تروماهای ناشی از ترس
وی افزود: در میان مراجعان، مواردی از خانوادههای تهرانی که به شهرستانها مهاجرت کردهاند دیده میشود که کودکانشان با علائمی نظیر کابوسهای شبانه، لرزش دست از ترس و بیاشتهایی مواجه بودهاند. از طریق صحبت با والدین و برقراری ارتباط با کودک، این موارد در مسیر بهبودی قرار گرفته و شرایط روانی کودک به ثبات رسیده است. این موضوع نشاندهنده اهمیت حیاتی مداخلات کلامی و مشاورهای در لحظات بحران است.
مادر؛ ستون آرامش و بنیان خانواده
علیزاده تأکید میکند: مادر ستون اصلی خانواده است و حمایت از او به معنای حمایت از کل اعضای خانواده در برابر بحران است. اگر مادر خانواده به دلیل فشارهای روانی دچار افسردگی یا پرخاشگری شود، بنیان خانواده سست خواهد شد. در مقابل، فراهم کردن بستری که مادران بتوانند نگرانیها و دلواپسیهای خود را بازگو کنند، باعث آرامش آنها شده و در نتیجه، مادر آرام میتواند تمام اعضای خانواده را از بحران به سلامت عبور دهد.
پیشنهاد راهاندازی شبکه مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت تداوم ارتباط میان متخصص و مراجعهکننده، جهت ارتقای خدماترسانی میتوان با مشاوره تلفنی به مراجعان به آنان کمک کرد.
علیزاده ادامه داد: در صورت عدم دسترسی به اینترنت یا قطع احتمالی اپلیکیشن بله، ضروری است موقعیتی فراهم شود تا متخصصان شماره تماس خود را در اختیار بیماران قرار دهند تا ارتباط درمانی قطع نشود.
وی تصریح کرد: همچنین در مناطقی که بیمارستانها به حالت تعطیل درآمدهاند، ارائه خدمات مشاورهای به صورت تلفنی و ۲۴ ساعته برای پاسخگویی به سوالات مادران باید برقرار بماند.
علیزاده خاطر نشان کرد: پیشنهاد میشود به صورت روزانه لیستی از پزشکان و متخصصان آماده به خدمت، از طریق ابزارهای اطلاعرسانی به مردم معرفی شود تا مراجعین بیشتری بتوانند از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی بهرهمند شوند. مشاوره همیشه برای درمان بیماری نیست؛ بلکه گاهی تنها «شنیده شدن» حرفهای والدین و مادران، بزرگترین قوت قلب و عامل اصلی ارتقای تابآوری آنها در شرایط سخت محسوب میشود.
