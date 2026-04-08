ارائه بیش از ۷۲۶ هزار خدمت بهداشتی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد به‌نشان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۷۲۶ هزار و ۷۲ خدمت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ (دوره ۳۷ روزه حمله تجاوزکارانه دشمن) در استان همدان به مراجعان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در حالیکه میزان میانگین مراجعات برای دریافت خدمات سلامت محور در استان ماهانه ۲۵۱ هزار و ۴۷۵ نفر است، افزود: در مدت مذکور به ۲۶۴ هزار و ۵۴۷ نفر خدمات ارائه شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: تعداد نسخ تجویزی بر اساس آمار سامانه نماد ۳۹ هزار و ۵۶۹ مورد بوده که میانگین ماهانه تجویز نسخ در استان عدد ۲۴ هزار و ۳۰۰ ثبت شده است.

وی از رشد قابل‌توجه بهره‌مندی مردم از خدمات بهداشتی استان خبر داد و افزود: مراقبت های بهداشتی لازم از ۹ هزار و ۲۶۶ مادر باردار از نهم اسفند سال گذشته تا ۱۶ فروردین سالجاری و در جریان حمله تجاوزکارانه صهیونی - آمریکایی صورت گرفته است.

به‌نشان بیان کرد: تعداد مادران زایمان کرده مراقبت شده (مراقبت پس از زایمان) نیز در این مدت زمان چهار هزار و ۳۳۴ زن بودند که زیر پوشش مراقبت‌های حوزه سلامت قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: مراقبت های پس از زایمان شامل تست فشار خون، علائم خطر حین و پس از بارداری، تنفس، راهنمایی نحوه شیر دهی به نوزاد و دیگر موارد توسط ماما ارائه شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: همچنین مادران در سه مرحله یعنی سه تا پنج روز پس از زایمان، ۱۴ تا ۱۵ روز پس از وضع حمل و ۴۰ تا ۴۲ روز بعد از زایمان به تیم‌های سلامت مستقر در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت استان برای دریافت خدمات مورد نیاز نوزاد و مادر مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه مراقبت روتین کودکان یک تا ۵۹ ماهه برای ۳۰ هزار نوزاد در این مدت زمان انجام شده است بیان کرد: قد و وزن نوزاد و مراقبت های بهداشتی نوزاد در حین مراجعه مادر به پایگاه های سلامت بررسی شده و غربالگری های لازم نیز صورت گرفته تا سلامت آن‌ها و نوزادانشان به طور کامل تضمین شود.

به‌نشان تعداد افراد خطرسنجی شده در این مدت زمان را ۱۸ هزار و ۲۷۸ نفر، تعداد مراقبت دیابت غیرپزشک ۳۹ هزار و ۳۵۴ نفر، تعداد مراقبت دیابت پزشک پنج هزار و ۹۲۰ نفر، مراقبت فشارخون غیرپزشک ۴۱ هزار و ۴۰۶ نفر، مراقبت فشارخون توسط پزشک ۱۸ هزار و ۶۳۷ نفر و نمونه های تهیه شده در برنامه غربالگری نوزادان را ۲ هزار و ۹۲۰ مورد عنوان کرد.

وی ادامه داد: ۱۳ هزار و ۳۹۹ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در این مدت زمان انجام شده است و شمار بازرسی از اماکن‌ عمومی به سه هزار و ۴۱ مورد رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: همچنین ۱۰ هزار و ۸۷۵ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی، هشت هزار و ۷۹۹ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و ۵۴۹ مورد نمونه‌برداری از منابع آب انجام گرفت.

وی بیان کرد: در جریان این بازرسی‌ها ۹ هزار و ۸۹۴ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج و ۱۵۳ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی مشکوک صورت گرفت.

به‌نشان افزود: افراد دریافت کننده خدمات درمان پیشگیری از هاری در این مدت زمان هزار و ۷۸ نفر بوده و ۱۴ هزار و ۱۵۳ نفر واکسن های روتین را دریافت کردند.

وی گفت: معاینه دهان و دندان برای ۸۹۱ نفر، کشیدن ۷۶۷ دندان، خدمت پالپوتومی به ۱۹۵ نفر و ترمیم ۶۲۸ دندان در این مدت صورت گرفته است.