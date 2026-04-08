حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم بزرگ رژه خودرویی در سراسر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این رژه خودرویی در حمایت و قدردانی از دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشورمان امروز چهارشنبه برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رژه موتوری در سراسر استان سمنان برگزار شده است، افزود: یکی از محورهای این رژه موتوری در کنار قدردانی از دستگاه دیپلماسی، جشن پیروزی مردم مقاوم ایران اسلامی در برابر دشمن مستکبر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: این مراسم در همه شهرستان های استان به صورت هماهنگی ساعت ۱۰:۳۰ امروز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه برگزار شده است.

خرمیان با بیان اینکه حضور پرشور مردم متدین و ولایی استان سمنان را در این مراسم شاهد هستیم، ابراز داشت: مراسم محوری امروز از میدان استاندارد سمنان با حضور خودروها و موتورسیکلت ها در حال برگزاری است که جلوه زیبایی به شهر سمنان داده است.

وی افزود: مراسم دیگری نیز امروز و فردا برای اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان همچنین گرامی داشت تلاش های نیروهای مسلح و همچنین دستگاه دیپلماسی کشورمان برگزار خواهد شد که اطلاع رسانی آنها انجام می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: در محوری ترین این مراسم امشب اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی از میدان مشاهیر تا میدان سعدی سمنان به صورت پیمایش راس ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.